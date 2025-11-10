El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada visita las instalaciones de Navantia en Ferrol

Visita del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro Sánchez, a Navantia. Armada Española

El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, ha comenzado una agenda de trabajo centrada en evaluar los principales programas navales que la empresa pública Navantia desarrolla para la Armada, dentro de lo cual ha visitado Ferrol este lunes.

Durante su paso por el astillero de Ferrol, según informa Europa Press, el responsable militar, natural de Mugardos (A Coruña), mantuvo un encuentro con el equipo responsable del programa de las fragatas F-110, en el que se ha abordado la evolución del proyecto y los hitos técnicos previstos.

Además, ha supervisado las instalaciones de construcción de los nuevos buques, con especial atención a los avances en sistemas de combate, sensores integrados y tecnologías de reducción de firma.

Actualmente, Navantia Ferrol avanza en la puesta en marcha de una nueva fábrica digital de bloques que, a partir de 2026, elevará la capacidad productiva gracias a procesos robotizados y al uso de gemelos digitales.

Parada en Cádiz

Tras culminar una visita a Ferrol, el AJEMA continuará su recorrido el próximo miércoles, 12 de noviembre, en los centros de San Fernando y Puerto Real, ubicados en la bahía de Cádiz.

Así, Antonio Piñeiro tiene previsto comprobar en el primero de los astilleros las capacidades tecnológicas del Centro de Excelencia de Sistemas Navales, mientras que en Puerto Real revisará los trabajos del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) y los avances en la modernización del portaviones LHD Juan Carlos I, orientados a reforzar su eficiencia y disponibilidad operativa.

Según el Ministerio de Defensa, la actividad de la compañía Navantia en la Bahía de Cádiz genera el 17% del empleo industrial de la provincia, mientras que en A Coruña aporta el 14%.