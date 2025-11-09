La Marcha contra o Cancro de Ferrol logra un récord de participación con más de 4.500 personas

La XII edición de la Marcha contra o Cancro de Ferrol, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, ha logrado un éxito de participación superando las 4.500 personas. La andaina y carrera solidarias llenaron de verde la ciudad en un evento cuya recaudación financiará proyectos de investigación oncológica y los servicios gratuitos de la asociación.

La cita empezó a las 10:00 horas con las carreras infantiles. Una hora después dio comienzo la carrera y andaina popular para personas de todas las edades. Los participantes recorrieron un circuito circular de cinco kilómetros por las calles del centro de la ciudad, con salida y meta en el Cantón de Molíns.

Allí estuvieron presentes la vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol, Mabel Sanesteban; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros, y el almirante del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar.

La jornada, además de deporte solidario, incluyó la actuación del grupo Malditos Pendejos. Su música, como indica la asociación en un comunicado, puso el broche final a un evento que combina deporte y solidaridad y que favorece que el conjunto de la sociedad —familias, centros educativos, empresas, instituciones y diferentes colectivos— participe unida y de forma activa en la lucha contra el cáncer.

En este sentido, las andainas de En Marcha contra o Cancro de la Asociación —que recorren la provincia a lo largo del año— promueven la actividad física como vía de prevención y buscan un beneficio social. La ciencia demuestra que los hábitos de vida saludable y el deporte favorecen la prevención contra el cáncer, a la vez que permiten que los pacientes puedan adaptarse mejor a los tratamientos y que estos sean más efectivos.