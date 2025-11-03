Ferrol adjudica las obras de la Ciudad del Deporte en FIMO por más de 5,7 millones de euros

La Junta de Gobierno Local de Ferrol aprobó la adjudicación de las obras de la futura Ciudad del Deporte en FIMO a la empresa Ogmios Proyecto S. L., por un importe total de 5.734.190 euros, lo que supone una rebaja de más de 430.000 euros sobre el precio de licitación.

La constructora contará con un plazo de ejecución de 18 meses y ofrecerá una garantía total de seis años, cinco más de lo exigido en los pliegos.

"No queremos perder ni un minuto para compensar a nuestros clubes y deportistas los años de falta de mantenimiento en las instalaciones", destacó el alcalde José Manuel Rey Varela, quien subrayó que el proyecto marcará "un antes y un después en el deporte de la ciudad"

El regidor aseguró que la Ciudad del Deporte FIMO será un referente en Galicia, combinando espacios para el entrenamiento, la competición y el ocio deportivo "en un entorno moderno y bien equipado".

El presupuesto será financiado al 50% por el Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Deportes.

Además, se realizará un timelapse para mostrar el avance de las obras y un vídeo resumen al final del proceso constructivo.

Un gran centro deportivo y urbano

El proyecto convertirá el recinto de FIMO en un gran centro multideportivo abierto a clubes, federados y ciudadanía en general, conectando el pabellón de A Malata con el estadio mediante nuevas sendas peatonales y un parque urbano.

"Será un espacio abierto a las familias, integrado con otras instalaciones deportivas y con el futuro parque acuático", apuntó el alcalde.

Entre las actuaciones previstas destacan la demolición de edificaciones obsoletas, como el antiguo auditorio o la nave de Protección Civil, y la rehabilitación integral de los pabellones 1 al 8, adaptados a distintas disciplinas deportivas.

El pabellón 5 se transformará en un polideportivo con capacidad para 1.312 personas, mientras que el pabellón 2 se dedicará a patinaje y el 6 a esgrima, gimnasia y artes marciales, con luz cenital y vestuarios accesibles.

El antiguo pabellón de Mariña (n.º 8) se rehabilitará por su valor patrimonial y acogerá, entre otros usos, boxeo. Además, se habilitarán tres pistas exteriores para fútbol y baloncesto, y se construirá una nueva sede para Protección Civil, con salida directa a la ensenada de A Malata.

En la misma sesión, la Junta aprobó también la adjudicación de la dirección de obra a la UTE Proyfe-Montero Parapar por 176.660 euros, y el servicio de coordinación de seguridad y salud a Atenea Seguridad y Medioambiente, por 28.314 euros.

Ferrol avanza en la Ciudad Náutica de A Cabana con la licitación de los servicios de obra y seguridad

El Ayuntamiento de Ferrol ha iniciado el proceso de licitación para contratar los servicios de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud en el marco del proyecto de rehabilitación y desarrollo de la Ciudad Náutica de A Cabana.

La inversión asciende a casi 100.000 euros. El lote 1, correspondiente al servicio de dirección de obra, tiene un presupuesto de 43.328,60 euros; el lote 2, de dirección de ejecución de obra, también 43.328,60 euros; y el lote 3, de coordinación de seguridad y salud, 12.699,76 euros.

En total, los tres servicios suman 99.356,96 euros.

La futura Ciudad Náutica de A Cabana combinará deportes náuticos y patrimonio histórico industrial en una parcela de 13.000 metros cuadrados, donde conviven el Club de Remo San Felipe, el Club de Remo A Cabana, la Sección de Vela del Grupo Bazán y el Club de Actividades Subacuáticas de Ferrol.

El proyecto contempla la rehabilitación de seis edificios y la creación de una ruta circular que permitirá conectar A Graña, A Cabana, A Malata, Ferrol Vello, A Magdalena, Esteiro y Caranza mediante una senda verde y un carril bici de 10 kilómetros.

Las obras, que comenzarán en 2026, tendrán un plazo de ejecución de 14 meses.