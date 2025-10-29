Siete empresas compiten para la regeneración de Esteiro en el plan de apertura de Ferrol al mar

Ferrol afronta un proceso de transformación que acerca la ciudad a su litoral, el hormigón y el cemento al mar. Lo hace a través de distintos proyectos y uno de ellos se concentra en Esteiro. Hasta siete empresas han presentado ofertas para intervenir en la zona.

La inversión en estas obras supera los 2,9 millones de euros, según recordó este miércoles el concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, al informar del número de empresas que han concurrido a la licitación de los trabajos del proyecto básico y de ejecución de Abrir Ferrol ao Mar-Esteiro. El plazo de las obras es de 15 meses.

El plan comprende actuaciones dirigidas a la regeneración integral y la implantación de un modelo de movilidad sostenible en la zona de contacto de la ciudad con el mar. Está prevista la creación de 600 metros de carril bici y senda verde, que unirán la puerta de Navantia con la puerta histórica del astillero de 1857.

Se regenerará también el espacio de la antigua puerta de la Escola Obreira de Navantia; se reurbanizará el entorno del pabellón de Batallones y el vial de acceso al Baluarte; se reconfigurará la intersección de Taxonera y calle Españoleto, creando una glorieta que mejore la seguridad vial y minimice riesgos para peatones y ciclistas.

El proyecto recoge una importante intervención en la Alameda de Esteiro para recuperar su papel histórico como gran espacio público y lugar de encuentro, con nuevo mobiliario urbano y especies arbóreas.

En cuanto a la muralla, se rebajará hasta 0,5 metros sobre el nivel de la calle, se instalará una red metálica de 2,60 metros de altura continua, y se garantizarán los 3,10 metros mínimos de seguridad requeridos para el recinto militar.

Los trabajos incluyen la instalación de 18 bancos de madera y 430 metros lineales de bancos en la alameda, papeleras, 20 aparcabicicletas y un punto de recarga para vehículos eléctricos, que será el primero de la ciudad.

Más de medio centenar de farolas led de temperatura cálida y 56 nuevos árboles (plataneros), reforzarán la continuidad verde del ámbito. Habrá 350 nuevas plazas de aparcamiento, de las que 150 estarán en la vía pública y 200 en un aparcamiento disuasorio con pavimento permeable.

Cidade do Deporte

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge la licitación del proyecto básico y de ejecución de la Cidade do Deporte. Estadio de A Malata. Fase 1. Hasta el próximo 24 de noviembre las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas.

El plazo termina una semana antes, el 17 de noviembre, para las ofertas económicas para las obras del proyecto básico y de ejecución Cidade do Deporte. Cidade Náutico de A Cabana.