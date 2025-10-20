La Mancomunidad de la comarca de Ferrol exige un tren "del siglo XXI" en un pleno extraordinario

La Mancomunidad de municipios de la comarca de Ferrol, presidida por José Manuel Rey Varela, aprobó este lunes por unanimidad una declaración institucional en defensa de "un tren del siglo XXI" para Ferrolterra, Eume y Ortegal.

La sesión, celebrada de forma extraordinaria a petición del Foro Cidadán polo Ferrocarril, puso de relieve la preocupación del ente supramunicipal por las graves carencias que arrastra la red ferroviaria en la zona, con infraestructuras obsoletas, escasez de servicios y tiempos de viaje poco competitivos.

El documento aprobado describe un panorama preocupante, en el que Ferrol sigue fuera del Eje Atlántico ferroviario de Alta Velocidad y mantiene una deficiente conexión con el resto de Galicia.

Además, la ciudad es la única de las siete grandes urbes gallegas sin previsión para la llegada de la alta velocidad, y su enlace con A Coruña continúa siendo muy limitado.

Otro de los puntos destacados de la declaración es la ausencia de las dársenas portuarias de Ferrol en el Corredor Atlántico Europeo de mercancías, un hecho que, según la Mancomunidad, demuestra la marginación histórica de la comarca en materia de inversiones ferroviarias.

Por todo ello, el ente comarcal insta al Gobierno de España a restituir las frecuencias y horarios entre Ferrol y A Coruña que existían hasta el 9 de junio, incluyendo la línea directa con Madrid. También reclama incrementar las frecuencias entre Ferrol y A Coruña e iniciar antes de que termine 2025 el estudio informativo para la modernización de la infraestructura ferroviaria entre Ferrol, Betanzos Infesta y A Coruña.

El texto incluye además peticiones para mejorar y modernizar la línea entre Ferrol y Ortigueira, crear un servicio de proximidad ferroviario entre Ferrol y A Coruña, favorecer la intermodalidad del transporte e integrar los puertos en la red ferroviaria moderna.

Finalmente, los alcaldes instan a la Xunta de Galicia a solicitar el traspaso de competencias en materia de transporte ferroviario de viajeros, con el objetivo de gestionar desde la comunidad un auténtico servicio de proximidad que garantice el futuro del tren en Galicia.