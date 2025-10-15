Sale a licitación la obra de remodelación de la plaza de Ferrándiz, en Ferrol Diputación da Coruña

La Diputación de A Coruña ha sacado a licitación, por un presupuesto de 605.926 euros, la obra de remodelación del sector norte de la plaza de Ferrándiz, en el barrio ferrolano de Esteiro.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Centro Histórico de Ferrol y Patrimonio Militar de la Costa Ártabra', financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 29 de octubre.

Por otra parte, la diputada de Vías y Obras de la Diputación de A Coruña, Mónica Rodríguez, ha visitado el municipio de Noia para analizar, junto al alcalde, Francisco Pérez, posibles actuaciones destinadas a mejorar la seguridad viaria en distintos puntos del término municipal.

Asimismo, la diputada de Mar y Medio Rural, Cristina Capelán, ha visitado las cofradías de pescadores de Espasante (Ortigueira) y O Barqueiro-Bares (Mañón) con el objetivo de interesarse por su actividad y conocer sus necesidades, así como abordar las inversiones que realiza la institución provincial en el ámbito marinero.

En otro orden de cosas, el presidente del organismo provincial coruñés, Valentín González Formoso, y su homólogo del Consorcio das Mariás y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, han firmado un convenio.

El mismo está dirigido al mantenimiento de la Asesoría Jurídica Social del Consorcio durante este año, un servicio que presta apoyo jurídico especializado a personas y familias derivadas por los servicios sociales de ocho ayuntamientos que integran la entidad: Abegondo, Betanzos, Bergondo Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.