El Foro Ciudadano por el Ferrocarril reivindica la modernización de la red ferroviaria en Ferrolterra

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, mantuvo este lunes por la mañana una reunión de trabajo con el Foro Ciudadano por el Ferrocarril, dentro de la ronda de encuentros que esta plataforma está llevando a cabo con el objetivo de reivindicar la modernización y mejora de los servicios ferroviarios en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

En la reunión, celebrada en la sede provincial, el presidente destacó el compromiso de la Diputación con la defensa de un transporte ferroviario digno y competitivo para el norte de la provincia. "Hoy tenemos el placer de recibir a este foro ferrolano que busca impulsar la modernización de las infraestructuras ferroviarias de Ferrol a A Coruña y, ante esto, la Diputación no puede quedarse al margen", afirmó.

"Es cierto que el Estado tiene que implicarse en la mejora de esta vía. No puede ser que haya políticas de mejora constante en todos los territorios y que Ferrol quede al margen, tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías. Si queremos recuperar demográficamente esta comarca y mantener la competitividad económica, necesitamos una ayuda por parte del Estado de forma urgente. En 2026 tenemos que ver señales de compromiso del Estado con Ferrolterra", aseveró González Formoso.

Por su parte, el representante del Foro Ciudadano por el Ferrocarril, Xabier Dongil, valoró como "positiva" la reunión y agradeció la buena disposición de la Diputación para apoyar el documento unitario aprobado por las entidades sociales y económicas de Ferrolterra, que recoge las principales demandas en materia ferroviaria.

"Coincidimos en el análisis de las necesidades y lo que queda es dar los pasos para ir cumpliendo las diferentes etapas", explicó Dongil, quien anunció también nuevas movilizaciones para dar visibilidad a la situación del ferrocarril en la comarca.

El Foro Ciudadano por el Ferrocarril anunció tres acciones reivindicativas en las próximas semanas: dos de carácter simbólico, con recorridos musicales y concentraciones en el FEVE y en la línea Ferrol-A Coruña, y una manifestación comarcal el 30 de noviembre, que contará con el apoyo de la Diputación.

"El objetivo es mejorar la situación ferroviaria de la comarca de Ferrol, pero queremos cosas tangibles", señaló el representante del Foro, recordando que aún no se han recuperado las frecuencias previas a la pandemia y que los servicios de cercanías, más económicos y funcionales, siguen sin funcionar con normalidad.

Tanto la Diputación de A Coruña como el Foro Ciudadano por el Ferrocarril coincidieron en la necesidad de transformar el actual modelo de transporte de media y corta distancia en Galicia, con el fin de garantizar un servicio público eficiente, accesible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía y del tejido económico de Ferrolterra, Eume y Ortegal.