Abierto el plazo para la dirección de obra de la fase de Esteiro del programa Abrir Ferrol ao Mar

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado hoy la apertura del plazo para presentar ofertas relativas a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la fase de Esteiro del proyecto "Abrir Ferrol ao Mar".

Las propuestas podrán registrarse hasta el próximo 22 de octubre.

El presupuesto base de licitación asciende a 126.730,34 euros (IVA incluido), distribuido en dos lotes: el servicio de coordinación integral y dirección de obra (109.670,49 euros) y el servicio de coordinación de seguridad y salud (17.059,85 euros).

Estas obras forman parte del convenio de colaboración entre la Agencia Gallega de Infraestructuras de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ferrol, y están cofinanciadas al 50% con fondos europeos.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de tres millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Además, la plataforma también publica la licitación de las obras de pavimentación del tramo del camino C-13 en Covas, cuyo plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el lunes 27 de octubre.

La inversión prevista es de 74.756,38 euros y el plazo de ejecución de un mes, con una actuación de 540 metros de longitud y 3.000 metros cuadrados de superficie.

Por último, hasta el mismo día 27 podrán presentarse ofertas para la rehabilitación del lavadoiro de San Cristovo, con un presupuesto de 68.171,67 euros, con IVA incluido.