Ferrol avanza en su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO

Ferrol avanza en su candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió este lunes por la tarde una reunión técnica en la que se abordaron los avances de la candidatura 'Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración' a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En la misma también participaron el almirante del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio; la subdirectora general de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Susana Fandiño Gantes-García; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; la delegada de la Xunta, Martina Aneiros; y el coordinador de la candidatura y experto en patrimonio mundial, Alfredo Conti.

Hoja de ruta

Rey Varela informó sobre los avances de la candidatura que, además, marcan hitos en la hoja de ruta para la consecución del objetivo final, y que son el establecimiento de un 'Plan de Turismo Sostenible' y la evaluación preliminar de la candidatura.

El primero constituye un documento estratégico que servirá como anexo fundamental al Plan de Gestión de la candidatura. "Su finalidad es garantizar que el desarrollo turístico de la ciudad se lleve a cabo en armonía con la conservación y el mantenimiento del valor universal excepcional del patrimonio ferrolano", explicó el alcalde.

Las estrategias definidas en el Plan de Turismo Sostenible incluyen la creación de itinerarios temáticos, la musealización de espacios históricos y el fomento de experiencias culturales. De este modo, este plan ofrece una hoja de ruta que garantiza que el crecimiento turístico sea compatible con la preservación del patrimonio, "fortaleciendo el carácter de Ferrol como destino de excelencia cultural y contribuyendo al éxito de la candidatura", manifestó el regidor.

Asimismo, se realizará una evaluación preliminar de la candidatura, un procedimiento establecido por la UNESCO para orientar a los Estados Parte sobre la viabilidad de sus candidaturas a la Lista del Patrimonio Mundial. "Se trata de una herramienta clave para asegurar la consistencia técnica y estratégica de un expediente y verificar criterios como la integridad, la autenticidad y la protección", expresó el alcalde.

En el caso de Ferrol, la evaluación preliminar supone una oportunidad de reforzar el discurso de la candidatura, poniendo en valor el carácter singular del 'Puerto de la Ilustración' como modelo de ingeniería naval, urbanismo y arquitectura militar ilustrada.

Rey Varela ha confirmado la hoja de ruta marcada por el experto Alfredo Conti para adaptar la candidatura a los nuevos requerimientos de la Unesco. En este sentido, ha anunciado que Ferrol ya tiene "muy avanzado" el proceso de la Evaluación Preliminar, un nuevo requisito obligatorio desde 2027.

"Estamos en condiciones de que en el primer trimestre del año 2026 se pueda presentar esta evaluación preliminar", ha afirmado el alcalde, agradeciendo el trabajo pormenorizado del equipo técnico.

El alcalde finalizó su intervención agradeciendo la participación de todas las administraciones e instituciones directamente involucradas en este proceso, como la Xunta de Galicia, el Arsenal Militar de Ferrol y la Diputación de A Coruña, y a todo el equipo científico de la candidatura, encabezado por Alfredo Conti.

Compromiso de la Xunta

Por su parte, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, reiteró una vez más el compromiso del Gobierno Gallego "para que este proyecto alcance el máximo reconocimiento del organismo internacional".

Aneiros destacó el trabajo realizado hasta el momento y volvió a apelar a la importancia de la colaboración de todas las administraciones e instituciones directamente involucradas, como son la Xunta, el Concello y la Armada, bajo la coordinación de uno de los máximos expertos en Patrimonio Mundial, Alfredo Conti, presente en el acto.