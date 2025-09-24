Ferrol saca a concurso las obras de la cubierta del estadio de A Malata

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge este miércoles la licitación de las obras comprendidas en el Proyecto básico y de ejecución de la Ciudad del Deporte. Estadio de A Malata. Fase 1. De esta manera, las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 20 de octubre.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 2.556.662,05 euros, mientras que en la fase 2 la inversión rondará los 400.000 euros. Se trata de la inversión más importante en el estadio desde su construcción. El plazo de ejecución de las obras es de siete meses y, para hacer compatibles las actuaciones previstas con la competición deportiva, la cubierta se dividirá en 16 paños, que se ejecutarán progresivamente.

Las obras contempladas en el proyecto incluyen el cambio de la cubierta, que tendrá unas dimensiones totales de 181,75x121 metros, dejando un hueco interior de 134x73,6 metros, resuelta con chapa de acero prelacada, específica de estadios, con un acabado en color verde.

Asimismo, sobre la cubierta se realizará la rotulación del texto 'Racing Club Ferrol' con una altura de ocho metros, con un acabado vinilado blanco. También se cambiarán elementos complementarios del estadio (ejecución de ventanas en el fondo sur, pintado de elementos...) y destaca el diseño de nuevas sendas peatonales entre el pabellón de A Malata, FIMO y el estadio, con el fin de crear una imagen global y corporativa del estadio.

Por último, también está prevista la reparación de los accesos existentes desde la zona de aparcamiento y la creación de un nuevo acceso para vehículos en el aparcamiento suroeste del recinto.