El proyecto Abril Ferrol ao Mar continúa con actuaciones en el Arsenal, A Magdalena y la zona vieja

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en rueda de prensa sobre el proyecto Abril Ferrol ao Mar tras la XGL. Concello de Ferrol

El proyecto Abrir Ferrol ao Mar continúa avanzando para transformar la fachada marítima de la ciudad. Este lunes, el alcalde José Manuel Rey Varela anunció que la Xunta de Goberno Local ha aprobado la fase de Esteiro y que las obras de la fase de Ferrol Vello y A Magdalena arrancarán el próximo mes de octubre.

Las dos fases del proyecto tratadas en la reunión celebrada esta mañana suman en total más de 8 millones de euros de presupuesto. Este plan cuenta con la colaboración entre el Concello, el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia.

Fase de Esteiro

Respecto a las actuaciones que transformarán el entorno del Arsenal y los astilleros con Esteiro suponen una regeneración integral priorizando la movilidad sostenible en la zona de contacto entre la ciudad y el mar.

Esta fase, con un presupuesto de 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución de unos 15 meses, contempla la creación de 600 metros de carril bici y senda verde, uniendo la puerta de Navantia con la puerta histórica del astillero de 1857. También se renovarán las aceras, se regenerará el espacio de la antigua puerta de la Escola Obreira de Navantia y se instalarán paneles informativos para homenajear a los aprendices del astillero.

Asimismo, se reurbanizará el entorno del pabellón de Batallóns, la calle de acceso a la piscina y al colegio Isaac Peral y la apertura a uso público del frente del pabellón. Con estas actuaciones se reconfigurará la intersección de Taxonera y la calle Españoleto, creando una glorieta para mejorar la seguridad viaria. También se reurbanizará el vial de acceso a Baluarte por la fachada del IES Saturnino Montojo con la plantación de árboles para recuperar su alineación continua.

Entre los aspectos destacados de esta obra está la recuperación de la alameda de Esteiro —creada en el siglo XVIII y la primera gran alameda de Galicia—, que se convertirá en un gran espacio público y un mirador urbano con vistas a la ría.

En este sentido, se rebajará la muralla hasta 0,5 metros sobre el nivel de la calle, recuperando la barandilla histórica y reponiendo tramos deteriorados. Entre otras novedades, esta fase del proyecto contempla la instalación del primer punto de recarga para vehículos eléctricos o 350 nuevas plazas de aparcamiento, 200 de ellas en un parking disuasorio, además de la colocación de bancos, papeleras y aparcabicicletas.

"Esta actuación integral permitirannos retomar a integración da cidade co mar recuperando a súa concepción orixinal do século XVIII articulando os barrios de Ferrol Vello, A Magdalena e Esteiro co perímetro do Arsenal e os estaleiros", destacó el alcalde.

Fase de Ferrol Vello e A Magdalena

Por otra parte, la misma Xunta de Goberno Local celebrada este lunes ha aprobado la adjudicación de las obras de la fase de Ferrol Vello e A Magdalena dentro del proyecto Abrir Ferrol ao Mar.

La empresa Copasa de Obras y Servicios actuará en estas zonas a partir de octubre por un importe de 5,3 millones de euros. Las actuaciones previstas en este caso rehabilitarán plazas como la porta do Parque, praza de Galicia y Porta do Dique, conectando así con zonas verdes como la alameda del Carbón. Por aquí se creará un recorrido verde con 1,4 kilómetros de carril bici.

Además, la muralla del Arsenal se restaurará siguiendo su cota original del siglo XVIII y se dará un tratamiento especial a la puerta de Enfermaría, que se convertirá en la puerta principal del Arsenal. Asimismo, se plantarán 83 nuevos árboles, se renovarán aceras y luminarias y se instalará una fuente y varias aparcabicicletas.

En este caso el plazo de ejecución de las obras es de 18 meses, por lo que habrá que esperar hasta el 2027 para poder disfrutar de esta zona renovada.

La próxima Xunta de Goberno Local aprobará las licitaciones de los servicios de arqueología y restauración y otros relativos a dirección y seguridad de la obra.

"Converteremos o que era a traseira da cidade no seu atractivo principal", resumió Rey Varela.