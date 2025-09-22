Ferrol celebra su primera Muiñada con música y danzas tradicionales

Ferrol organizará este sábado por la mañana una actividad inédita: su primera Muiñada, organizada por Cites Ferrol dentro del programa "Ferrol, ciudad abierta a las expresiones", financiado por la Diputación de A Coruña.

La Muiñada recupera las antiguas reuniones en los molinos donde, entre cantos, bailes y charlas, los jóvenes esperaban su turno de molienda.

Tres agrupaciones, la Asociación Do Lado do Sol (Abegondo), la Asociación Musical Coitelo de Pau y Birloque Gaiteiros (A Coruña), a las que podrían sumarse más grupos, iniciarán un pasacalles a las 11:30 desde la plaza de Armas.

El recorrido seguirá por las calles Real y Dolores hasta la plaza de Amboaxe, para continuar después en el Cantón, donde interpretarán piezas y danzas tradicionales gallegas, con especial protagonismo para la muiñeira.

Durante las actuaciones invitarán al público a unirse al baile, creando un ambiente festivo y participativo.

La jornada concluirá con un aperitivo ofrecido a los grupos en el mismo Cantón.

El objetivo del evento, que nace con vocación de continuidad, es llenar Ferrol de música y danzas y mantener vivo el folclore gallego.