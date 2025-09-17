Ofrecido por:
San Sadurniño (A Coruña) repite el programa "Aloumiños" para combatir la soledad no deseada
Se trata de la segunda edición, que se repite tras el gran éxito obtenido en su primer año de funcionamiento
El proyecto "Aloumiños", impulsado el pasado año en San Sadurniño para fomentar las relaciones sociales entre personas mayores y reforzar la comunidad, regresa este otoño tras la gran acogida de su primera edición.
La iniciativa, que busca combatir la soledad no deseada y mejorar la salud física y emocional, abrirá sus actividades no solo a mayores de 65 años, sino también a cualquier persona interesada, sin límite de edad.
El programa, promovido por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia con la colaboración del Sergas, el apoyo del Ministerio de Sanidad y la ayuda del Concello de San Sadurniño, ofrecerá andainas, sesiones de bienestar emocional, ejercicios cardiovasculares y talleres sociosanitarios, culturales y de ocio.
Estas propuestas complementan las clases de gimnasia de mantenimiento que ya se realizan en las parroquias del municipio.
Los encuentros semanales tendrán lugar en tres parroquias: el local social de Santa Mariña do Monte (martes, 10:00 a 11:00), el de Lamas (martes, 11:15 a 12:15) y el de Naraío (jueves, 17:00 a 18:00).
Las personas interesadas pueden sumarse en cualquier momento, sin necesidad de residir en la parroquia donde se desarrolle la actividad, llamando al 698 165 131 (Sandra) o al departamento municipal de Servicios Sociales en el 981 490 027 (ext. 1).