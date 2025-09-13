José Elías en Ferrol: "Estamos vendiendo a los jóvenes que solo tienen derechos y no obligaciones"

José Elías no es un multimillonario al uso. Además de gestionar un imperio de unas 180 empresas, se ha convertido en un referente mediático gracias a los miles de seguidores que reúne en redes sociales, donde comparte su día a día como empresario, ofrece consejos de gestión y participa en espacios tan populares como el podcast de Jordi Wild o el programa Lo de Évole.

Este miércoles fue uno de los ponentes estrella del Congreso Anual de AJE en Ferrol, donde su intervención sobre emprendimiento, talento y cultura del trabajo levantó pasiones entre sus seguidores de la ciudad naval y cerró con aplausos entre el público.

El dueño de la energética Audax Renovables y de la cadena de supermercados de congelados La Sirena no tuvo pelos en la lengua y dejó claro lo que para él es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan hoy en día los empresarios: la falta de profesionales. Esto se debe, según Elías, a la falta de compromiso de las nuevas generaciones porque "les estamos vendiendo a los jóvenes que solo tienen derechos y no obligaciones".

"Veo a gente muy desapegada y con poco orgullo de pertenencia a todo: a su país, a su comunidad, a su trabajo y a sus ganas de crecer profesional y personalmente", reflexiona el empresario, "veo gente que basa su vida en un estado de frustración continuo…les criamos en la excelencia y no les hacemos entender que la vida no es así".

Uno de los ejes de su intervención fue precisamente eso, la importancia de atraer el talento y de- sobre todo- mantenerlo. Según explicó, hoy las empresas ya no se valoran por sus activos físicos, sino por la vinculación de sus equipos directivos: "Si se te va el equipo directivo, te has quedado sin empresa".

El problema, señaló, es que "cada vez más las compañías dependen de la motivación de sus trabajadores". Elías observó un cambio de paradigma en el mercado laboral: "Antes había que convencer a la empresa para que te contratara, hoy es el empresario el que tiene que convencer al trabajador con teletrabajo, ping-pong o futbolines en la oficina. Ni tanto ni tan poco".

Su receta para atraer y retener talento pasa por algo más que el dinero: por la escucha activa.

"El que viene por dinero se va por dinero. Hay que escuchar y entender qué necesita cada persona: uno necesita ego, otro conciliación, otro formación… no es solo atraer talento, es mantenerlo".

Educación financiera y marca personal como clave del éxito

Otro de los puntos centrales de la conferencia fueron los elementos básicos que un emprendedor ha de tener en cuenta para poder salir adelante. Uno de ellos es la educación financiera, la cual considera muy deficiente en España, donde la vara de medir es "más en función de intuiciones que de datos".

"Hay que hacerle ver a la gente que lo tienen que medir todo, como si fueran médicos en un quirófano y poder tomar decisiones en base a datos", añade, "la mayoría de intuiciones son falsas, por eso hay un índice de mortalidad de las empresas muy grande a los tres o cuatro años".

También defendió la importancia de la marca personal como un valor estratégico, algo que no hay que forzar, pero que "cada uno se presente como lo que es".

"Es más fácil que la gente empatice con una persona que con una marca comercial…si logras transmitir tus valores, la sociedad los asocia a tus empresas", afirma, "Eso es mucho más potente que cualquier campaña de marketing".

"Es un error tratar a las pymes como a grandes compañías porque no tienen las mismas herramientas, se está haciendo una persecución contra ellas". José Elías, dueño de Audax Renovables y La Sirena

Con respecto a la visión general del tejido empresarial en España, Elías se mostró contundente y cargó sobre la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que hay actualmente en el país. "Que España sea un país de pymes es una aberración", advierte, "la garantía de estabilidad en un país recae en que las empresas sean fuertes, sólidas e internacionales", reconociendo que esa responsabilidad recae- en parte- en las ayudas del Estado.

"Es un error tratar a las pymes como a grandes compañías porque no tienen las mismas herramientas, se está haciendo una persecución contra ellas", sentencia.

El empresario catalán se mostró durante toda su intervención solemne y sincero. Desde su crítica a la actitud de las nuevas generaciones hasta su visión sobre el papel de las pymes, su discurso no dejó indiferente a nadie. Su mensaje apunta a una dirección futura de progreso: para crecer hace falta compromiso, educación y una visión empresarial ambiciosa.