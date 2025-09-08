Ferrol impulsará su primer gastromercado en la nave de la pescadería de A Magdalena

El Concello de Ferrol ha aprobado el proyecto de reforma de la pescadería del mercado de A Magdalena, con el que la ciudad contará por primera vez con un gastromercado. La iniciativa busca dinamizar el barrio histórico y reforzar el comercio local.

La pescadería, proyectada en 1910 por el arquitecto municipal Rodolfo Ucha y finalizada en 1923, es uno de los espacios más representativos de la arquitectura comercial ferrolana.

El edificio ocupa una parcela de 685 metros cuadrados con planta rectangular y siempre ha estado dedicado a la venta de productos del mar.

El proyecto contempla la redistribución interior, con la liberación del espacio central y la reubicación de los puestos en las fachadas laterales. Se eliminarán desniveles para mejorar la accesibilidad, se renovarán acabados e instalaciones y se recuperará la cubierta metálica como elemento protagonista.

El nuevo gastromercado incorporará bancadas, jardineras, una barra de degustación con zona de cocina y espacios de información y taquillas. También se prevén mejoras en iluminación, acústica, eficiencia energética y accesos, con nuevas puertas automáticas en las fachadas norte y este.

La inversión asciende a 357.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses. Esta intervención constituye la primera fase del plan de renovación integral del mercado de A Magdalena.