Rey Varela preside la ofrenda al Marqués de Amboage en Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asistió a la misa celebrada en la concatedral de San Xiao con motivo de los actos institucionales de San Ramón y posteriormente presidió la tradicional ofrenda floral a Ramón Plá y Monge, Marqués de Amboage.

Esta tradición se remonta a hace 132 años, cuando vecinos y vecinas de la ciudad se reunieron por primera vez en la plaza para recordar al benefactor ferrolano y, hoy en día, esta fecha también sirve para estrechar los lazos de hermandad con el municipio portugués de Vila do Conde.

A través de esta ofrenda floral, que siempre se celebra el 31 de agosto, día de San Ramón y último día de las fiestas de verano de la ciudad, se recuerda la memoria del marqués.