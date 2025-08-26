Valdoviño (A Coruña) disfruta de la quinta edición del minicampamento Valdoviño Mariño

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó esta mañana a los participantes de la quinta edición del minicampamento Valdoviño Mariño, que se está desarrollando en el hotel A Roda, en Meirás.

Esta iniciativa lúdica, a través de la cual el gobierno gallego financia estancias de cinco días en alojamientos turísticos para niños y niñas, está incluida dentro de la campaña de verano 2025 Modo Verano Activo, en la que a lo largo de estos meses han participado más de 800 menores en toda Galicia.

La responsable autonómica, que estuvo acompañada por el alcalde de la localidad, Alberto González, destacó la oportunidad que esta actividad supone para la veintena de niños participantes a la hora de acercarse al “ocio saludable y activo”.

Así, entre las actividades a realizar en este minicampamento centrado en actividades náuticas se incluyen el surf, paddle surf, kayak, bodyboard, así como otras propuestas deportivas como el senderismo o el fútbol playa.