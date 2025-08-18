Ofrecido por:
Fallece un motorista tras chocar contra un coche en Valdoviño (A Coruña)
El suceso tuvo lugar en la parroquia de Lago y el GES de Mugardos tuvo que liberar el cuerpo del fallecido
Un hombre ha fallecido este mediodía en el ayuntamiento de Valdoviño, en la parroquia de Lago, tras chocar la motocicleta que conducía con un turismo en el punto kilométrico 9 de la vía AC-566.
El servicio de atención centralizada del 112 Galicia recibió el aviso sobre las 13:50, y de inmediato movilizó a los bomberos de Eume y al GES de Mugardos que acudieron en cuestión de minutos al lugar del siniestro vial.
Una vez llegados al punto, los profesionales del GES procedieron a liberar al motorista. Su fallecimiento fue confirmado por los servicios sanitarios, tras no poder hacer nada por salvar su vida.