El Ayuntamiento de Ferrol invierte 40.000 euros en mejoras en el Pabellón de Malata

Puesta a punto del pabellón de A Malata para esta nueva temporada. El Ayuntamiento de Ferrol ha destinado 40.000 euros en una serie de mejoras de esta instalación, reparando así zonas dañadas y restaurando el pavimento.

El alcalde, José Manuel Rey Varela (PP), ha visitado en el mediodía de este martes estas instalaciones para supervisar los trabajos y destacar el compromiso del gobierno local con los equipos punteros de la ciudad, como el Baxi y O Parrulo, que militan en la máxima división de sus respectivas ligas de baloncesto femenino y fútbol sala.

Durante el recorrido, acompañado por el edil de Deportes, Ricardo Aldrey, el regidor señaló que durante el verano se han acometido obras de refuerzo de la carpintería de la pista y un nuevo pintado homologado con los colores corporativos de Ferrol.

Asimismo, anunció que se están realizando los últimos trámites para recuperar el suministro eléctrico del pabellón, que, según indicó, estaba funcionando con un generador cuando su equipo llegó al gobierno. "Estamos avanzando en las instalaciones deportivas, que cuando llegamos de nuevo estaban en una situación verdaderamente desesperante", afirma.

Rey Varela también se refirió al proyecto de la Ciudad del Deporte en FIMO, calificándolo como una de las prioridades del actual mandato. El alcalde confirmó que la iniciativa, que supondrá una inversión de seis millones de euros, se encuentra en la mesa de contratación, con seis empresas valorando la ejecución de la obra y otras nueve optando a la dirección de la misma.

Este ambicioso proyecto, aseguró el alcalde, "va a cambiar totalmente las instalaciones deportivas de nuestra ciudad".