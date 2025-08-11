Llega a Ferrol la ópera La Traviata: actuación en octubre en el Teatro Jofre

El teatro Jofre acogerá el próximo 30 de octubre la ópera La Traviata, uno de los clásicos inmortales de Giuseppe Verdi.

La Junta de Gobierno local aprobó esta mañana su contratación por un importe de 13.310 euros (21% de IVA incluido) en su reunión semanal, según ha informado el propio ayuntamiento.

La Traviata, estrenada en 1853, es célebre por su música sublime y su conmovedora trama, que narra la historia de Violetta Valéry, una cortesana parisina que lucha por vivir un amor verdadero mientras enfrenta los prejuicios de la sociedad y su propia fragilidad.

Esta producción cuenta con un elenco de renombre internacional y ofrece al público interpretaciones inolvidables, que cautivarán tanto a los apasionados de la ópera como a quienes se acercan por primera vez a este arte.