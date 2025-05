Ferrol aprueba un plan de movilidad urbana con foco en la sostenibilidad

Este lunes, la Xunta de Goberno Local de Ferrol ha aprobado el Plan de movilidad urbana sostenible del Concello de Ferrol-PMUS 2025. Con este texto, la ciudad ferrolana se pone como objetivo duplicar las sendas verdes y de carril bici que había en el 2023 para el año 2030. También se aumentarán las plazas de aparcamientos disuasorios.

Esta mañana, el alcalde José Manuel Rey Varela, declaró que "hai un ano o Concello aprobou o primeiro plan estratéxico da cidade de Ferrol, a Axenda Urbana 2030, hoxe volvemos a dar outro paso importante nese camiño por facer un Ferrol máis saudable, concienciado e acolledor, coa aprobación do PMUS”.

Este documento se marca como objetivo que Ferrol cuente en el año 2030 con 30,05 kilómetros de sendas verdes, el doble de las que había en el 2023. En cuanto a los carriles bici, la meta está en 22 kilómetros, también algo más del doble de los que había hace ya dos años.

Por otra parte, se prevé contar con 7.500 plazas de aparcamientos disuasorios y subterráneos, lo que supondría un 31% más que en el 2023.

También se contempla la creación de la Zona de Baixas Emisións. Su implantación progresiva permitirá realizar un seguimiento de los principales indicadores ambientales o adoptar medidas correctoras adicionales. Sobre esto, el Concello informa de que el estudio técnico ya está redactado y que Ferrol cumple con los parámetros marcados por la UE y la OMS en cuestión de contaminación ambiental.

Estas ZBE se implementarán en dos fases, la primera centrada en Ferrol Vello y la segunda en parte del barrio de A Magdalena.

De acuerdo con los datos del Concello, Ferrol cuenta con 46.266 vehículos censados y el 36,6% de ellos no tiene distintivo medioambiental, mientras que el 31,3% tiene el distintivo B y el 29,4% el C. Solo el 2,5% tiene distintivo ECO y el 0,2% distintivo CERO. Según estas cifras, el 63,4% de los vehículos de Ferrol no tendrían problemas para circular por las ZBE.

A estas cuestiones se une la creación de una red ciclable ampliando carriles bici y la instalación de nuevos puntos de alquiler de bicicletas y renovación de las mismas por eléctricas. También se mejorará y promocionará el transporte público y el uso del taxi. El objetivo del gobierno local actual es recuperar en el 2028 la gestión de esta competencia, cedida en una concesión en el 2017 por nueve años.

Además, el Concello se reunirá en Madrid con el director general de Ferrocarriles para pedir la modernización de la línea que une Ferrol y A Coruña.

"Humanizaremos o espazo público mediante a creación de sendas verdes e azuis, itinerarios peonís accesibles e rodeados de vexetación, e melloraremos a accesibilidade universal nos espazos públicos e no transporte", resumió el alcalde.

Rey Varela pone en valor el proceso de participación

En su intervención, Rey Varela también recordó que anteriores gobiernos municipales no llegaron a aprobar "por falta de consenso e diálogo entre os partidos" estudios de movilidad similares a este. En este sentido, señaló un plan presentado en junio del 2022 y que no se llegó a aprobar que contemplaba cerrar perimetralmente al tráfico A Magdalena pero no la creación de aparcamientos disuasorios, carriles bici o sendas verdes.

En contraposición, el alcalde subrayó el proceso de participación del plan hoy aprobado que parte, además, de la Agenda Urbana 2030 aprobada el año pasado. En este caso, los grupos políticos presentaron alegaciones en marzo y abril y el texto estuvo 20 días en exposición pública. También se convocaron dos mesas de movilidad.

Fueron en total "106 alegacións das que se aceptaron o 70%, un dato que amosa o talante deste goberno de chegar a acordos e de enriquecer este plan". Concretamente se aceptaron el 69,5% de las aportaciones del BNG, el 44,5% de FeC y el 35% del PSOE. También presentaron alegaciones el Sergas o los colegios de Esteiro, Compañía de María, Belén, Lestonnac, Valle Inclán, Laxe, Pazos y San Xoan además de las asociaciones vecinales de Valón, Ensanche y O Lago y dos particulares.