La Xunta presenta un estudio para mejorar la red ferroviaria de Ferrol

La Xunta ha presentado este miércoles a miembros de la Corporación de Ferrol un estudio en el que propone diversas mejoras en la red ferroviaria con varios objetivos, entre ellos el de reducir a 45 minutos el viaje hacia A Coruña. En concreto, se han reunido en Santiago el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, con el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), y con los portavoces de los cuatro grupos municipales en esta ciudad: Pamen Pieltain (PP), Rafael Fernández (PSOE), Iván Rivas (BNG) y Jorge Suárez (Ferrol en Común) para abordar las necesidades de la ciudad en materia de infraestructuras ferroviarias. En el encuentro también han participado la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

Durante la reunión, Calvo ha presentado el estudio "propostas de mellora da mobilidade e o transporte ferroviario en Ferrolterra", impulsado por la Xunta ante la que denominan falta de concreción del Estado en relación con las actuaciones previstas en esta área. El documento señala como principales problemas la obsolescencia de la infraestructura y los materiales, la falta de mantenimiento, las limitaciones del trazado y los altos tiempos de viaje, lo que repercute en una baja competitividad y un uso decreciente de este medio de transporte.

Así, a través de un comunicado, la Xunta propone la reordenación y mejoras en la infraestructura para reducir los tiempos de viaje a 45 minutos con la ciudad de A Coruña, y mejorar la funcionalidad y seguridad vial, con una inversión estimada de más de 250 millones de euros.

Las actuaciones previstas incluyen mejoras puntuales en el trazado, la ejecución de la variante de Betanzos, el establecimiento de nuevos puntos de cruce para incrementar las frecuencias, la electrificación de la línea y la adecuación de los apeaderos.

Estación intermodal, una de las claves

En este encuentro, la Xunta también ha detallado que la ciudad de Ferrol no dispone de estación intermodal, ya que tanto la Xunta como el Ayuntamiento de Ferrol llevan años esperando la formalización de los convenios con el Estado para esta obra, en pro de la accesibilidad y la funcionalidad. Según ha señalado Diego Calvo, "Ferrol precisa de iniciativas para no perder el tren de la modernización en las infraestructuras ferroviarias". En esta línea, ha recordado que la Xunta lleva años demandando la intermodal para esta ciudad, la única en Galicia que no la tiene en funcionamiento o en obras, y la mejora de la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol para reducir los tiempos de viaje, así como la inclusión de esta red y del puerto de Ferrol en el Plan director del Corredor Atlántico.

Sobre la supresión del tren Alvia

Además, el conselleiro ha aludido a la supresión del único enlace directo entre Ferrol y Madrid, a través de un tren Alvia, a partir del 9 de junio, y que evidencia que "lejos de mejorar las conexiones, el Gobierno sigue reduciéndolas". "Ya lo decíamos ayer, que cuando Renfe hace un anuncio es para tapar una mala noticia y hoy podemos confirmar que no nos equivocábamos", ha afirmado el integrante del Gobierno de la Xunta.

Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha detallado al término de este encuentro que "su firme compromiso de trabajar en unidad de acción con los portavoces de los diferentes grupos municipales" para lograr unas conexiones ferroviarias dignas y de alta velocidad para Ferrolterra, Eume y Ortegal. "Tal y como acordé con los portavoces municipales, Ferrol no puede perder el tren del futuro" y que por ello "estamos manteniendo una unidad de acción". De esta forma, ha incidido en que "por encima de nuestros partidos, está el interés de la ciudad y de unas comarcas por tener unas conexiones dignas y del siglo XXI con la alta velocidad", ha declarado el regidor.

Imprescindible dar un nuevo paso

Rey Varela ha destacado también la importancia del apoyo de la Xunta de Galicia en esta reivindicación. "Hoy hemos dado un nuevo paso, porque creemos que es importantísimo tener el apoyo también de Galicia para plantear en Madrid el hecho de que Ferrol no puede ser la única de las siete grandes ciudades de Galicia que se queda descolgada", y así ha incidido en que "Ferrol no quiere ser más que nadie, pero tampoco se va a conformar con menos".

Por último, ha asegurado que, como resultado de este encuentro, la Xunta trasladará al Ministerio el estudio realizado por la Consellería sobre las necesidades ferroviarias de la comarca. "Vamos a trabajar conjuntamente por tener una solución a corto plazo, no a largo plazo, algo inmediato que permita que Ferrol no pierda el tren y las oportunidades que en este momento está teniendo la ciudad", sentenció.