Pontón (BNG) reclama "discriminación positiva" para As Pontes (A Coruña)

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha reclamado una "discriminación positiva" para As Pontes (A Coruña) y toda la comarca en el reparto de los fondos destinados a una transición energética justa para que las inversiones se centren realmente en una zona del territorio gallego que está sufriendo "las consecuencias reales de lo que supone esta transición".

Así lo ha afirmado tras la reunión que, junto a los diputados Mon Fernández y Xosé Manuel Golpe, mantuvo con representantes municipales del BNG en Ferrolterra para analizar el reparto de los fondos de transición justa y tras la que denunció cómo el Ejecutivo de Alfonso Rueda "segue discriminando a As Pontes e a toda a comarca".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno del PP no esté focalizando los fondos que han llegado a Galicia en As Pontes y los municipios afectados, e incluso que haya municipios como Muras, cuyo alcalde participó en la reunión, que "están directamente discriminados", ha advertido, y "nin sequera poden acceder a esos recursos, pese a formar parte dunha zona afectada pola transición enerxética".

"A Xunta, ao igual que o Gobierno estatal, debe deixar de discriminar a As Pontes e a comarca de Ferrolterra", ha reclamado la portavoz nacional, que ha considerado imprescindible revisar las órdenes de subvenciones para que el reparto de los fondos se centre prioritariamente en la comarca, definida como zona afectada por la transición energética, dado que esta consideración no tiene peso en la balanza de la Xunta.

La dirigente nacionalista también pidió al Ejecutivo de Rueda que no se limite única y exclusivamente a repartir recursos, sino que actúe como motor de una transición justa, destinando parte de esos recursos, que ascendieron a más de 100 millones de euros, a crear en As Pontes el centro de almacenamiento de energía que el BNG plantea como "proyecto estratégico de futuro", no solo para la comarca sino para toda Galicia.

"Unha historia repetida de discriminación con As Pontes"

Pontón avanzó que el Bloque llevará estas propuestas al Parlamento para que la Xunta deje de discriminar a As Pontes y a la comarca, instando a que los fondos que se destinan a este fin "cheguen realmente a territorios afectados".

También subrayó el hecho de que "deixen de dar a espalda a unha parte tan importante do país que se ve directamente afectada por esta transición enerxética sen recibir ningunha compensación". "Esto, no fondo, é un fraude non só para As Pontes, senón para toda Galicia”, resumió.

En esta línea, ha recordado que As Pontes está siendo discriminada "desde el primer minuto", dado que no hay compromisos reales y efectivos que garanticen que el desmantelamiento de la central térmica suponga nuevas inversiones que generen empleo, dinamismo económico y den futuro a la localidad y a la comarca.

La portavoz nacional ha recordado que no solo no hay compromisos que se materialicen en nuevas empresas que generen puestos de trabajo, sino que, además de permitir a Endesa desvincularse de la reconstrucción de la localidad, tampoco ha habido un acuerdo de transición energética justa en As Pontes como sí se ha hecho en otros puntos del Estado.

Una "historia repetida de discriminación con As Pontes" denuncia el BNG, algo que consideran inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta que esta transición energética implica la destrucción de muchos puestos de trabajo en una comarca históricamente castigada, según valoran.

"As transicións enerxéticas non poden supoñer o sacrificio desde o punto de vista social e territorial dunha parte tan importante do País como é esta e, en toda a comarca de Ferrolterra, xa sabemos o que supuxeron outros procesos de reconversión industrial; queremos que o futuro sexa diferente", concluyó Pontón.