El Foro CTV de A Coruña hablará de cómo generar energía limpia en tiempos de datacenters voraces

El crecimiento de los centros de datos y de la inteligencia artificial está añadiendo nuevas necesidades de electricidad a un mundo que busca reducir sus emisiones. Cómo responder a esa demanda y avanzar hacia una generación más limpia será el punto de partida de una de las conversaciones del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia 2026, que Quincemil e ITG Technology Center celebrarán el próximo jueves 1 de octubre en A Coruña. La asistencia es completamente gratuita y puede reservarse aquí.

Bajo el título «La energía ante el reto de generar más y contaminar menos», la sesión comenzará a las 9:55 horas y contará con Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía de ITG. Moderará Pablo Grandío, director de Quincemil, en una charla que acercará al público uno de los grandes desafíos que acompañan a la transformación tecnológica.

La dimensión del crecimiento de los centros de datos ayuda a entender este debate. Según las previsiones actualizadas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), su consumo eléctrico mundial podría pasar de 485 teravatios hora en 2025 a unos 950 en 2030, prácticamente el doble. Para entonces, estas instalaciones representarían alrededor del 3% de la demanda eléctrica global, mientras que el consumo de los centros específicamente orientados a la IA se triplicaría durante ese periodo.

Ese aumento plantea un desafío que abarca la generación, las redes y la gestión del consumo. Suministrar electricidad a infraestructuras de gran tamaño exige coordinar nuevas inversiones y conexiones, además de aprovechar el almacenamiento y la flexibilidad para responder a las necesidades de los equipos. La AIE señala precisamente los cuellos de botella de las redes y el desfase entre el rápido despliegue de centros de datos y los plazos de las infraestructuras energéticas como cuestiones que requieren atención.

La participación de Santiago Rodríguez Charlón aportará la perspectiva de un centro tecnológico que trabaja en combinar generación renovable, almacenamiento y gestión inteligente de la energía. ITG desarrolla soluciones que utilizan modelos predictivos para anticipar la producción y el consumo, así como herramientas de automatización y simulación para optimizar las instalaciones. Son tecnologías con aplicaciones en ámbitos como la industria, los puertos, los edificios y las comunidades energéticas.

Entre sus líneas de investigación figura también la participación en R5DES, una red de centros tecnológicos que busca avanzar hacia sistemas eléctricos más flexibles y preparados para integrar energías renovables. La iniciativa trabaja en la predicción del consumo, la automatización y la optimización del almacenamiento y de la operación de las redes.

La conversación del Foro CTV se situará en ese cruce entre crecimiento tecnológico y transición energética: cómo disponer de más energía y reducir al mismo tiempo el impacto ambiental de producirla y consumirla. Un reto especialmente relevante cuando la digitalización incorpora nuevos consumidores y obliga a planificar cómo abastecerlos.

Una mañana de ciencia y tecnología con entrada gratuita

La segunda edición del Foro CTV se celebrará de 9:30 a 14:00 horas en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande. Bajo el lema «Innovación gallega con impacto mundial», Quincemil e ITG reunirán a profesionales y empresas para acercar proyectos científicos y tecnológicos desarrollados en Galicia o con impacto en la comunidad. La asistencia será gratuita, previa inscripción.

Además de la conversación sobre energía, el programa abordará las comunicaciones cuánticas en A Coruña, el papel de Galicia en la computación cuántica, la tokenización de la economía y los nuevos desafíos de la ciberseguridad. También habrá espacio para aplicaciones de la IA como la predicción de fallos en máquinas y la automatización de la cría de mosca soldado negra, así como para la regeneración del campo de Betanzos mediante el paso del eucalipto al lúpulo.

La apertura institucional contará con Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Antonio Couceiro, presidente de ITG Technology Center; y Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Formación Profesional y Universidades. La clausura correrá a cargo de Carmen Cotelo, directora de GAIN, y Pablo Grandío, director de Quincemil. A las 11:35 horas habrá una pausa para el café y el networking.

Las personas interesadas en asistir pueden reservar gratuitamente su plaza a través de Eventbrite.

Programa completo del Foro CTV 2026

9:30 horas. Apertura

Inés Rey , alcaldesa de A Coruña.

, alcaldesa de A Coruña. Antonio Couceiro , presidente de ITG Technology Center.

, presidente de ITG Technology Center. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Formación Profesional y Universidades.

9:55 horas. La energía ante el reto de generar más y contaminar menos

Santiago Rodríguez Charlón , director de la División de Energía de ITG.

, director de la División de Energía de ITG. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

10:15 horas. En Galicia ya hay comunicaciones cuánticas y están en A Coruña

Víctor Gomis , director de desarrollo de negocio de Luxquanta.

, director de desarrollo de negocio de Luxquanta. Ana Almécija, directora de innovación QuantumTech de ITG.

10:45 horas. IA disruptiva: prever cuándo fallan las máquinas y cómo automatizar la cría de mosca soldado negra

Álex Blanco , director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy.

, director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy. Jesús Rodríguez , CEO de Bioflytech.

, CEO de Bioflytech. Modera: Iria Álvarez, CEO de ALMAMARK.

11:15 horas. Cómo tokenizar la economía desde Matogrande antes de cumplir los 23

Pablo Gómez , CEO y Founder de Metlabs.

, CEO y Founder de Metlabs. Modera: Aida Estévez Delgado, fundadora de Como Darwin.

11:35 horas. Pausa café y networking

12:15 horas. Por qué Galicia lidera la computación cuántica en España

Cora Vinagre Sendino , Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

, Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company. Juan Antonio García Carrasco, Senior Presales Consultant Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

12:45 horas. El nuevo reto de la ciberseguridad es el tiempo máquina

José Suárez de la Puente, Sales Manager de Palo Alto Networks.

13:05 horas. Cómo regenerar el campo de Betanzos: de plantar eucaliptos a lúpulo

José Luis Olmedo, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera.

13:25 horas. Charla por confirmar

13:45 horas. Clausura

Carmen Cotelo , directora de GAIN.

, directora de GAIN. Pablo Grandío, director de Quincemil.

14:00 horas. Final