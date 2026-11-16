Flyoo no operará los vuelos de Fly2Galicia, que acuerda con White Airways todas sus operaciones desde Santiago

El proyecto de Fly2Galicia para poner en marcha ocho conexiones desde Santiago de Compostela tendrá finalmente un nuevo operador aéreo. La compañía gallega ha anunciado este lunes un acuerdo con la portuguesa White Airways para hacerse cargo de todos sus vuelos desde el aeropuerto Rosalía de Castro, después de que la rumana Flyyo rompiese el contrato que mantenía con la empresa por los impagos que, según aseguró, se habían producido.

El cambio de operador se produce a apenas dos semanas del inicio previsto de las conexiones, fijado para el 1 de diciembre. Según Fly2Galicia, White Airways asumirá la operación de todos los vuelos comercializados por la compañía gallega, sin que el cambio afecte a las reservas efectuadas hasta ahora. Los pasajeros que ya hayan comprado sus billetes, asegura, no tendrán que realizar ninguna gestión adicional.

La nueva aerolínea conectará Santiago con tres destinos nacionales: Alicante, Granada y Zaragoza, y con otros cinco europeos: Bruselas, Milán, Múnich, Praga y Venecia. En total, serán 17 frecuencias semanales.

El acuerdo supone sustituir a Flyyo, la compañía rumana que inicialmente iba a encargarse de operar estas rutas. Flyyo anunció este lunes que no realizaría ninguno de los vuelos previstos a partir del 1 de diciembre y atribuyó la ruptura a un supuesto incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de Fly2Galicia.

Un nuevo operador portugués

Fly2Galicia destaca que White Airways, compañía aérea portuguesa especializada en servicios ACMI y wet lease, cuenta con centros de mantenimiento en Portalegre y Madrid y experiencia en el mercado español.

La fórmula elegida por Fly2Galicia consiste precisamente en contratar a una compañía aérea externa para hacerse cargo de la operación de los vuelos. En este caso, White Airways será la responsable de poner las aeronaves y tripulaciones, así como del mantenimiento y la operación aérea, mientras Fly2Galicia continuará encargándose de la comercialización, venta de billetes, oferta de vuelos y atención al cliente.

La compañía portuguesa cuenta además con certificación IOSA de IATA, un estándar internacional de seguridad operacional, y está integrada en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Fly2Galicia asegura que este cambio no modifica el calendario ni los destinos anunciados. Las primeras conexiones comenzarán el 1 de diciembre y permitirán mantener la programación de ocho rutas que había quedado en el aire tras la salida de Flyyo.

No afecta a las reservas

La ruptura con la aerolínea rumana había dejado en una situación complicada a los pasajeros que ya habían adquirido billetes. Flyyo había pedido que no acudiesen al aeropuerto para realizar los vuelos y había señalado a Fly2Galicia como responsable de gestionar las devoluciones, al ser la empresa que comercializó las plazas.

Ahora, Fly2Galicia sostiene que el nuevo acuerdo con White Airways permitirá mantener las operaciones previstas y que las reservas realizadas con anterioridad siguen siendo válidas, sin necesidad de que los viajeros hagan ningún trámite adicional.

El proyecto llega así a su recta final antes de su estreno en Santiago, aunque lo hace con un cambio de operador respecto al plan anunciado inicialmente.