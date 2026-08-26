Volotea, única aerolínea que se ofrece a operar las nuevas rutas nacionales en A Coruña

Un avión de Volotea, aspirante a regresar al aeropuerto de Alvedro, en pleno vuelo. Volotea

Solo una compañía aérea, Volotea, se ha presentado al concurso convocado por el Consorcio de Turismo para operar desde el aeropuerto de A Coruña cinco conexiones nacionales directas: a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

Al cierre del plazo para la presentación de ofertas, Volotea es la única que apuesta por cubrir 208 vuelos anuales a Málaga (un mínimo de 37.440 plazas), otros 208 a Valencia con el mismo número de asientos, 180 vuelos a Bilbao (32.400 plazas), entre 288 y 352 a Sevilla (hasta 63.360 plazas) y entre 146 y 180 a Alicante (32.400).

El Gobierno local informa de que el proceso administrativo pasa ahora a la fase de aportación de documentación. "De cumplirse los requisitos, el contrato quedará formalizado este otoño”, añade. El Concello pretende que "antes de que finalice este año", los primeros aviones a estos destinos puedan cubrir las nuevas rutas.

La licitación de este contrato ha tenido un presupuesto de 6,5 millones de euros. Tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por una anualidad adicional.

"Seguimos apostando por Alvedro y por prestar el mejor servicio público a los coruñeses", resalta la alcaldesa, Inés Rey.

Los nuevos destinos se suman a los vuelos nacionales que desde Alvedro se operan a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife Norte.

Volotea no gestiona ningún vuelo en la actualidad desde A Coruña, pero ha estado presente en distintos momentos desde 2018, cuando se estrenó con la ruta a Bilbao, Sevilla, Menorca, Málaga y Valencia también han figurado en su parrilla, las dos últimas conexiones hasta el mes de abril de este año.

Las rutas internacionales, próximamente

El aeropuerto coruñés también opera las rutas internacionales a Milán y Ginebra con Easyjet. Próximamente, el Consorcio de Turismo convocará un concurso específico para nuevas conexiones con terminales en el extranjero para buscar la promoción de la ciudad fuera de España.

Esta licitación se realizará tras la firma de un convenio de colaboración para promoción turística, empresarial y cultural entre el Ayuntamiento de A Coruña y la compañía textil Inditex, por el cual esta aporta 1,5 millones de euros. Ni una parte ni otra han informado de los destinos internacionales que se persiguen.