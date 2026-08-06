Casi 4.000 pasajeros verán el eclipse a bordo del crucero 'Ventura' en el puerto de Ferrol

Un crucero se aproxima a los muelles de Ferrol. Puerto de Ferrol

El de A Coruña no será el único puerto de la provincia en el que atraquen cruceros el día del eclipse solar total, el miércoles 12 de agosto. Si a los muelles herculinos llegarán cinco barcos con unos 11.000 pasajeros a bordo, a los de Ferrol lo harán 3.700 viajeros y 1.200 tripulantes en el Ventura, que estrenará escala en la ciudad departamental.

La naviera P&O Cruises ha aprovechado el reclamo turístico del fenómeno astronómico para operar el atraque del crucero Ventura en Ferrol la próxima semana.

Su pasaje podrá contemplar el eclipse de Sol desde un buque de 291 metros de eslora. Su llegada a los muelles está prevista alrededor de las 7:30 horas y viajeros y tripulación podrán disfrutar, a bordo del barco, de un fenómeno que comenzará alrededor de las 19:30 horas y llegará a la totalidad sobre las 20:28.

El Ventura es solo uno de los buques de la compañía británica P&O Cruises que ofrece la posibilidad de contemplar el eclipse desde un crucero, algo que califica de "experiencia única en la vida".

Cinco cruceros en agosto

Ferrol dará la bienvenida en agosto a tantos cruceros como los que atracarán en A Coruña el 12 de agosto (Borealis, Celebrity Apex, Celebrity Equinox, MSC Explora III, Queen Anne). Se prevé la llegada de unos 6.500 pasajeros.

El primer barco del mes en arribar lo hará el día 10. el Sirena, con capacidad para 800 pasajeros procedentes de Santander y con rumbo a Oporto. El 12 es el turno del Ventura.

El 15 de agosto llegará con 1.000 cruceristas el Spirit of Adventure. Y los días 19 y 27 tocarán los muelles ferrolanos el Deutschland y el Azamara Quest con 650 y 794 pasajeros respectivamente.

Agosto es, con mayo, el mes con mayor actividad en el turismo de cruceros en Ferrol, con cinco trasatlánticos, de los cuales dos hacen su primera escala en la ciudad. En octubre habrá otras cuatro escalas.