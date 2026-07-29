La patronal hostelera de A Coruña, ante la huelga el día del eclipse: "Que los sindicatos vuelvan a la mesa"

La amplia agenda de actos, iniciativas y eventos de todo tipo para el 12 de agosto en A Coruña con motivo del eclipse solar total se puede ver condicionada por otra previsión significativa para el mismo día: la convocatoria de huelga en el sector de la hostelería y los hoteles anunciada este miércoles por los sindicatos CCOO, UGT y CIG.

La falta de avances en la negociación para un nuevo convenio colectivo tras la expiración del anterior hace un año y medio distancia a la patronal y a los representantes de los trabajadores. Estos abandonaron hace unos meses la mesa en la que se aborda el asunto y aquellos les ruegan que "vuelvan a sentarse" para recuperar el diálogo y llegar a un acuerdo con el que se mejoren las condiciones de trabajo.

Quedan 14 días para la fecha del eclipse de Sol, A Coruña espera multitud de visitantes y habrá una altísima expectación para seguir el fenómeno astronómico. Hasta entonces hay margen para un acercamiento que pueda reactivar la mesa de negociación y dar marcha atrás respecto al paro anunciado.

Pero de momento, y sin conocerse aún qué grado de seguimiento tendría la huelga en los bares, restaurantes, hoteles y campings de la ciudad herculina y la provincia, surge la preocupación por el efecto que la reducción de actividad causaría en los establecimientos hoteleros y hosteleros en un día con tan alta demanda.

"Sorpresa" y "mano abierta"

Agustín Collazo, presidente de Hospeco y director del Hotel NH Atlántico, admite "sorpresa" por al anuncio de huelga. "Rogamos por activa y por pasiva a los sindicatos que no se levantaron de la mesa, pero lo hicieron. Entendemos que hay que seguir negociando y seguir hablando de salarios. No entiendo esta situación", reconoce.

Collazo alude a "intereses sindicales para llevar a cabo esta huelga", mientras que el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, advierte "una maniobra sindicalista de cara a las elecciones".

"Pedí a los sindicatos que por favor no se marcharan de la mesa, que es ahí donde tienen que hacer sus peticiones y donde se deben negociar. Ahí se puede ajustar el IPC y llegar a un nuevo convenio. Ellos no han vuelto, pero la mano está abierta", reitera Cañete, que admite la "complejidad" de muchas cuestiones que debe comprender el convenio.

El representante de la patronal hostelera cree que huelgas como la anunciada para un día tan especial como el del eclipse pueden revelar "cómo será la fuerza sindicalista" en el sector, y avanza que "de momento" no "detecta" una previsión de movilización significativa.

Demandas y "sensibilidad"

Entre las reivindicaciones que CCOO, UGT y CIG hacen para definir el nuevo convenio están el fin de la congelación de los salarios desde el 1 de enero de 2025, la flexibilización de las jornadas laborales y las garantías de los trabajadores que se encuentren en situación de baja médica, recordaron esta mañana al informar del paro convocado.

El Concello adopta una actitud observadora en el conflicto y hasta ahora la alcaldesa, Inés Rey, ha pedido "mayor sensibilidad" a la patronal respecto a las demandas de las centrales sindicales. A falta de dos semanas para el día del eclipse, de momento prima la cautela respecto a cómo afrontaría el sector la atención al público si los negocios pierden parte de su personal.