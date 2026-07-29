El eclipse dispara la llegada de barcos a A Coruña: el Náutico recibe numerosas peticiones de atraque

El Real Club Náutico de La Coruña, a la derecha, y pantalanes con embarcaciones. Quincemil

Este 2026 es el año del eclipse, el fenómeno astronómico del que no se deja de hablar desde hace meses. El próximo 12 de agosto el Sol se ocultará totalmente entre las 19:30 y las 21:22 horas (según el lugar desde el que se observe) y casi nadie quiere perdérselo.

Hasta A Coruña, uno de los mejores puntos de Europa para presenciar el eclipse solar total (el primero que ocurre en más de un siglo), llegarán viajeros desde multitud de sitios: unos lo harán por carretera, otros en avión, en tren e incluso en barco.

Además de los cinco cruceros (Borealis, Queen Anne, Celebrity Apex, Celebrity Equinox y MSC Explora III) que atracarán ese día en los muelles del puerto llegados desde dársenas españolas y británicas, está previsto que paren los motores de sus embarcaciones en aguas coruñesas "muchos navegantes" procedentes de otros puntos de España y de países de Europa.

El Real Club Náutico de La Coruña ha recibido en los últimos meses "una gran cantidad" de solicitudes de atraque temporal en sus pantalanes tanto para el día 12 como para fechas anteriores. Fuentes de la entidad náutica no precisan la cifra de peticiones remitidas, aunque confirman que responden al deseo de asistir a la contemplación del eclipse solar.

Otras fuentes vinculadas al sector turístico apuntan que alguna familia de un país europeo se desplazará a A Coruña días antes del fenómeno astronómico a bordo de una embarcación de recreo y combinará su estancia en la ciudad pasando la noche en el mar y en un alojamiento convencional.

"Normalidad" operativa

Las fuentes del Náutico consultadas explican que "habrá espacio suficiente" en los pantalanes de la Marina para los visitantes que lleguen por mar para ver el eclipse del día 12, tanto a ambos lados del edificio social como enfrente en Marina Real.

A lo largo del año hay atracados muchos barcos de distintas dimensiones en estas zonas, que los propietarios arrancan para navegar o desplazarse a otros puntos de la costa gallega.

Un crucero en el muelle de Trasatlánticos frente a los pantalanes del Náutico. Quincemil

En principio, no se espera ningún cambio en la operatividad del Náutico para esas fechas, añaden las fuentes, que apelan a la "normalidad". Los navegantes podrán dejar sus barcos en la dársena y después elegir entre presenciar el eclipse desde algún lugar de la ciudad donde se prevé que haya buena visión o adentrarse en el mar para verlo.

En A Coruña hay otra amplia oferta de pantalanes junto al dique de abrigo, pero fuentes de Marina Coruña cuentan que en ese lugar no han recibido solicitudes específicas de puntos de atraque para ser testigo del eclipse en la segunda semana de agosto.

Una ciudad expectante

El especial acontecimiento astronómico del día 12 ha generado una enorme expectación en A Coruña. Los hoteles tendrán una alta ocupación y otros alojamientos tienen gran demanda. Algunos negocios de hostelería preparan alguna sorpresa, las ópticas arrasan con la venta de gafas especiales que no dañen la vista a la hora de mirar al cielo para ver el eclipse y los museos ofrecen estos días contenido científico específico.

La quíntuple escala de cruceros (además de otros tres barcos el día 11 y uno más el 13) obligará al Puerto de A Coruña a organizar un dispositivo especial para atender a los trasatlánticos y a sus pasajeros, que la entidad portuaria dará a conocer en los próximos días.