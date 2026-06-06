Casi 2.000 euros como mínimo por un piso turístico en A Coruña por la semana del eclipse completa

La oferta de viviendas de uso turístico (VUT) o apartamentos turísticos escasea este verano en A Coruña. "Hay muchísima menos que otros años". La razón no se debe solo a las restricciones de la normativa municipal aprobada hace justo un año, que han obligado a cerrar pisos a algunos propietarios; tiene más peso la anticipación con la que se han hecho las reservas.

Cuando la oferta es poca y la demanda es alta, los precios se disparan. Y eso ocurre en A Coruña. Basta con hacer búsquedas de alojamientos vacacionales solo en la ciudad en portales especializados, como Booking o Idealista: en los pocos anuncios que hay los precios por semana completa (seis noches) en julio y agosto superan los 1.000 euros.

Entre el 10 y el 16 de agosto, semana que incluye el día en que se producirá el eclipse solar, el miércoles 12, lo más barato que se encuentra en A Coruña entre las nueve ofertas ahora disponibles es un apartamento de un dormitorio próximo a la estación de ferrocarril: 1.949 euros.

Habría que ahorrar más para alojarse más cerca del centro urbano esos días: 2.000 euros en San Andrés por las seis noches, 2.392 en la calle Franja y hasta 4.140 euros en Monte Alto.

"No es fácil tener una referencia de precios porque depende del tamaño y las condiciones de la vivienda y de la zona en la que está. En general se han mantenido, pero hay dueños que los han subido bastante", evalúa el vicepresidente de Aviturga, la asociación gallega que engloba a los propietarios de VUT, Rafael Serrano.

Explica Serrano que para este verano, por un lado, la mitad de las reservas se hicieron con muchos meses de antelación, y que otra parte son contrataciones de última hora o cancelaciones. "Salvo algún hueco de dos o tres días, prácticamente está todo lleno", sentencia.

Una mujer, a la derecha, con su equipaje tras salir de una VUT del centro de A Coruña. Quincemil

La preferencia por periodos de menos de una semana es mayor este año, en lugar de semanas enteras o quincenas, añade Serrano. Y para la semana del eclipse "es imposible encontrar algo". "Tenemos pisos ocupados con visitantes nacionales, extranjeros e investigadores con sus familias".

Límites y precios

El mes de julio también está por las nubes si una pareja desea alojarse una semana en un apartamento vacacional. Por 774 se encuentra una vivienda en Os Mallos entre el 6 y el 12 de julio, cuyo precio sube a 984 en la primera semana de agosto.

Siete días a comienzos de julio demanda un desembolso de entre 1.084 y 2.686 euros en alojamientos situados en el centro de la ciudad o como mucho a 1,5 kilómetros, según muestran las cerca de veinte ofertas disponibles en Booking, más escasas a principios de agosto.

En Idealista hay menos anuncios, con precios de alquiler vacacional por semana que a mediados de junio van de los 610 a los 1.070 euros y dos meses después llegan a 990 y 1.500 euros.

"A estas alturas del año solo quedan restos. En Juan Flórez y el centro de la ciudad no hay casa nada; más lejos están más caros. Para la semana del eclipse, imposible encontrar algo" Rafael Serrano, presidente de Aviturga

"A estas alturas del año quedan restos", dice el portavoz de Aviturga. "En Juan Flórez y el centro no hay casi nada, cuatro o cinco más lejos del centro y que están más caros. Los pisos premium, carísimos".

Serrano destaca que el perfil de usuarios de VUT se repite en A Coruña: familias, grupos de amigos, extranjeros, turistas que vuelven; este verano aparecen los interesados en presenciar el eclipse del próximo 12 de agosto, como atestiguan también los responsables de los hoteles coruñeses.

La oferta gallega de VUT

Las VUT comprenden el porcentaje más alto de alojamientos turísticos de Galicia. Hay 27.759 en la comunidad y 151.496 plazas, según el último análisis publicado por Turismo de Galicia, de mayo de este año. Esta cifra de plazas equivale al 48,7% de total de plazas en alojamientos turísticos. Las 59.238 plazas de los 956 hoteles gallegos suponen el 19,1%.

El Concello de A Coruña, según el mismo informe, cuenta con 3.630 plazas en hoteles, el cuarto por detrás de Sanxenxo, Santiago y Vigo. Ofrece 6.504 plazas de VUT, solo superado por Sanxenxo y Vigo. La ciudad es la tercera en plazas en pensiones después de Santiago y Sanxenxo y no aparece entre las seis primeras respecto a apartamentos turísticos.

El Ayuntamiento prohíbe desde hace un año, a través de una ordenanza, la ubicación de VUT en plantas que no sean la planta baja de un edificio o la primera siempre que no tenga debajo el mismo tipo de alojamientos. Permite que haya inmuebles ocupados en su totalidad por viviendas de uso turístico.