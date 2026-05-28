A Coruña suma un nuevo hotel junto al aeropuerto en pleno auge de turistas y viajeros de negocios

El entorno del aeropuerto de A Coruña sigue ganando peso como uno de los puntos estratégicos para el turismo y los viajes de trabajo en el área metropolitana. La cadena B&B HOTELS abrirá próximamente un nuevo establecimiento en Culleredo, a menos de cinco minutos de Alvedro, en una clara apuesta por una zona donde cada vez hay más movimiento de viajeros.

El nuevo B&B HOTEL A Coruña Aeropuerto contará con 74 habitaciones y estará situado en Vilaboa, con acceso rápido tanto al aeropuerto como al centro de la ciudad. La ubicación busca atraer a perfiles muy distintos: desde viajeros que llegan a Galicia para hacer turismo hasta profesionales que se desplazan por trabajo a empresas del área coruñesa.

La apertura llega además en un momento de crecimiento del turismo en Galicia y de aumento de la movilidad en torno a A Coruña, donde el aeropuerto y los polígonos empresariales cercanos concentran cada vez más actividad.

El hotel estará próximo a grandes centros corporativos, entre ellos Inditex, pero también servirá como punto de apoyo para quienes quieran moverse cómodamente entre la ciudad, las playas y otros municipios de la comarca.

También en Vigo y Santiago

La cadena continúa así ampliando su presencia en Galicia, donde ya opera en Vigo y Santiago. Con este nuevo establecimiento, B&B HOTELS alcanza los 68 hoteles en España y los 87 en la Península Ibérica.

El hotel ofrecerá servicios pensados para estancias cómodas y rápidas: recepción abierta las 24 horas, WiFi gratuito, desayuno buffet, parking privado gratuito según disponibilidad, café y té gratis durante todo el día y opción pet friendly para quienes viajen con mascotas.

Desde la compañía destacan que Galicia se ha convertido en un mercado clave por el crecimiento sostenido del turismo y por el peso cada vez mayor de los desplazamientos corporativos durante todo el año.

A Coruña, por su conectividad y actividad económica, se sitúa ahora como uno de los enclaves con más potencial dentro de esa expansión.