B&B Hotel Aeropuerto Coruña

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Turismo

A Coruña suma un nuevo hotel junto al aeropuerto en pleno auge de turistas y viajeros de negocios

B&B HOTELS abrirá en Culleredo un establecimiento a cinco minutos de Alvedro, reforzando una zona cada vez más demandada por visitantes y empresas

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El entorno del aeropuerto de A Coruña sigue ganando peso como uno de los puntos estratégicos para el turismo y los viajes de trabajo en el área metropolitana. La cadena B&B HOTELS abrirá próximamente un nuevo establecimiento en Culleredo, a menos de cinco minutos de Alvedro, en una clara apuesta por una zona donde cada vez hay más movimiento de viajeros.

Viajeros esperan para embarcar en su avión en la terminal de Alvedro a finales de abril.

El nuevo B&B HOTEL A Coruña Aeropuerto contará con 74 habitaciones y estará situado en Vilaboa, con acceso rápido tanto al aeropuerto como al centro de la ciudad. La ubicación busca atraer a perfiles muy distintos: desde viajeros que llegan a Galicia para hacer turismo hasta profesionales que se desplazan por trabajo a empresas del área coruñesa.

La apertura llega además en un momento de crecimiento del turismo en Galicia y de aumento de la movilidad en torno a A Coruña, donde el aeropuerto y los polígonos empresariales cercanos concentran cada vez más actividad.

El hotel estará próximo a grandes centros corporativos, entre ellos Inditex, pero también servirá como punto de apoyo para quienes quieran moverse cómodamente entre la ciudad, las playas y otros municipios de la comarca.

También en Vigo y Santiago

La cadena continúa así ampliando su presencia en Galicia, donde ya opera en Vigo y Santiago. Con este nuevo establecimiento, B&B HOTELS alcanza los 68 hoteles en España y los 87 en la Península Ibérica.

El hotel ofrecerá servicios pensados para estancias cómodas y rápidas: recepción abierta las 24 horas, WiFi gratuito, desayuno buffet, parking privado gratuito según disponibilidad, café y té gratis durante todo el día y opción pet friendly para quienes viajen con mascotas.

Desde la compañía destacan que Galicia se ha convertido en un mercado clave por el crecimiento sostenido del turismo y por el peso cada vez mayor de los desplazamientos corporativos durante todo el año.

A Coruña, por su conectividad y actividad económica, se sitúa ahora como uno de los enclaves con más potencial dentro de esa expansión.