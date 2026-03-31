El aeropuerto de A Coruña sin Londres: "error garrafal" y "perjuicio al tejido empresarial"

La pérdida de la conexión directa con Londres en el aeropuerto de A Coruña tras el último vuelo la semana pasada supone el final de una ruta consolidada durante más de dos décadas (salvo un paréntesis por la pandemia en 2020 y 2021), con altísima ocupación y muy recurrida tanto por el usuario vacacional como por el cliente corporativo de la ciudad y su área metropolitana.

La renuncia de la compañía Vueling a seguir operando la conexión causa preocupación y también malestar en el ámbito turístico y empresarial coruñés. Juicios como "extremadamente grave" o "error garrafal" acompañan la desaparición de un enlace que se había implantado en Alvedro en 2025, primero con la terminal de Heathrow y luego con la de Gatwick.

Ahora el ciudadano y el empresario de A Coruña y su comarca tendrán que desplazarse al aeropuerto de Santiago de Compostela para aterrizar sin escalas en la capital inglesa. Algo más lejos, pueden recurrir a las terminales de Asturias y Francisco Sá Carneiro en Oporto para llegar directamente a Londres.

"Las agencias estamos preocupadas. Si no tenemos un vuelo, hay que ofrecer otro, y el vuelo a Londres desde A Coruña, con un funcionamiento perfecto, siempre lleno, va más allá de unir dos ciudades por la conectividad de Heathrow, en mayor medida que Gatwick, como hub internacional y por los códigos compartidos con otras compañías", opina Agustín Vázquez, director de OlaMundo!

"Nos sorprende la estrategia comercial de Vueling. Demuestra poco conocimiento de una ruta consolidada como la de A Coruña con Londres" Óscar Regal, director general de Viajes Embajador

Su compañero de sector Óscar Regal, director general de Viajes Embajador, admite "sorpresa" por la decisión adoptada por Vueling de prescindir de la ruta a Londres desde Alvedro: "Es un cambio de estrategia especialmente malo para A Coruña que demuestra el poco conocimiento que la aerolínea tiene de un enlace conocido y de alta ocupación".

Regal y Vázquez coinciden en reivindicar que la ciudad herculina (y, por tanto, su área) debe "recuperar rutas consolidadas" como la de Londres, ahora concentrada en Santiago con destinos a Gatwick y Heathrow con Vueling y a Stansted con Ryanair.

"Las compañías son las que deciden sus rutas, no todas con ayudas en forma de contratos de promoción, pero cuesta entender que esta política comercial conduzca a la menor ocupación de conexiones aéreas con mucho tráfico vacacional y corporativo. Creemos que es un fallo garrafal", considera Regal.

Vázquez duda de los resultados que puedan deparar las reuniones del Comité de Coordinación Aeroportuaria, del que este mes salió el propósito de crear un fondo de patrocinios turísticos que suponga la captación de nuevas rutas. El Clúster de Turismo de Galicia tiene representación en el comité, "pero no las agencias de viajes, las empresas y las aerolíneas".

El peso económico de la comarca

Si el turismo se puede resentir en A Coruña y su comarca sin Londres en el mapa aéreo, el empresariado teme una pérdida de competitividad en el ámbito de los negocios. "El fin de la conexión con la capital británica es un nuevo retroceso en la conectividad internacional de A Coruña y un perjuicio directo para el tejido empresarial", valora el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla.

"Perder primero Heathrow y ahora Gatwick refuerza la necesidad de avanzar con urgencia en una reacción firme y coordinada de las administraciones para garantizar una conectividad aérea de acuerdo con el peso económico de A Coruña, el motor más activo de la economía gallega".

"Perder las conexiones con Londres refuerza la necesidad de avanzar con urgencia en una reacción firme y coordinada para garantizar una conectividad aérea de acuerdo con el peso económico de A Coruña, el motor más activo de la economía gallega" Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña

La Cámara de A Coruña mantiene la esperanza en una "reconsideración" de la postura tomada con la renuncia a la ruta londinense en el marco de los encuentros de las administraciones en el Comité de Coordinación Aeroportuaria.

"Hemos defendido siempre que Alvedro debe consolidarse como un referente del Noroeste peninsular teniendo un tráfico y conexiones acordes a la importancia poblacional y económica. Para la Cámara, el aeropuerto es una infraestructura imprescindible para la operatividad de las empresas y para fomentar el turismo, ejes prioritarios en el desarrollo de la ciudad y su área", apuntan fuentes de la entidad.

Una pérdida "extremadamente grave"

La plataforma de expertos en Alvedro Vuela Más Alto recuerda los 112.000 pasajeros que atrajo la conexión con Heathrow en 2019 (se superaron los 59.000 en 2025 a Gatwick) para resaltar la importancia de Londres como destino aéreo para A Coruña: "Por volumen de pasajeros, es la tercera ruta de Alvedro. Perderla es extremadamente grave y la perspectiva no es positiva".

Un avión maniobra en la pista del aeropuerto de Alvedro. Foto: Javier Castro Javier Castro

"Es un golpe a los usuarios del aeropuerto, tanto a los turistas como al tejido empresarial. Esta situación nos hace dudar sobre que las infraestructuras estén al servicio de los ciudadanos, que en este caso tendrán que movilizarse a otras terminales", opina el portavoz de Vuela Más Alto, Alberto Maroto.

Además de esta ruta internacional, desde esta semana Volotea dejará de operar las conexiones directas de Alvedro con los aeropuertos de Málaga y Valencia. Solo Ginebra y Milán, ambas con Easyjet, se mantienen como enlaces con el extranjero.

Posición "conjunta y coordinada"

En plena Semana Santa, el concejal de Turismo de A Coruña no prevé que la pérdida de conexiones áreas cause alteraciones relevantes en la afluencia de visitantes a la ciudad. Gonzalo Castro, al contrario que otros sectores vinculados al turismo, no duda de los resultados que se vayan a obtener en el comité técnico entre administraciones.

"Esperamos que haya un diseño aeroportuario gallego coherente y coordinado y que dé respuesta a las necesidades de todos" Gonzalo Castro, concejal de Turismo de A Coruña

"La gestión de la conectividad aeroportuaria cambió para mejor. Es la primera vez que se produce un trabajo de este tipo, que apunta a que haya un mapa de rutas aéreas coherente y coordinado a nivel gallego", señaló este lunes Castro, que destaca que las tres ciudades gallegas con aeropuerto, "con el apoyo de todo el sector institucional, económico y social" pueden "plantear una alternativa de conectividad que dé respuesta a las necesidades de cada una de ellas".

"En torno a mediados de abril habrá otra reunión del grupo de trabajo para poner en común las reflexiones y propuestas", recordó el concejal. "A partir de ahí, iremos con una posición conjunta, trabajada, coordinada y consensuada a unas jornadas de conectividad aérea que se van a desarrollar a finales de mes en Reus con todas las aerolíneas que trabajan en el país".

Un mes a Heathrow y sin tren a Barcelona

Del 27 de marzo al 22 de abril no habrá vuelos a Londres desde A Coruña. Alvedro los recuperará a partir del día 23 y hasta el 27 de mayo, en concreto siete frecuencias semanales con el aeropuerto de Heathrow, debido a que asumirá parte del tráfico de la terminal de Santiago, que estará en obras. Después, de nuevo se perderá la conexión y su futuro será una incógnita.

Esta pérdida de conectividad de larga distancia no será la única que sufra A Coruña. También por tren las comunicaciones se verán mermadas, dado que Renfe reorganiza los servicios asociados a la línea del Miño desde el próximo martes 7 de abril.

"Es un golpe duro a los usuarios de Alvedro. Nos hace dudar de que las infraestructuras estén al servicio de los ciudadanos" Alberto Maroto, portavoz de la plataforma Vuela Más Alto

Con este cambio, el Alvia Galicia-Cataluña pasará a circular con origen y destino en la estación de Vigo Urzáiz y con la puesta en servicio de una segunda frecuencia regional entre Vigo y Ponferrada.

Hasta ahora el tren a Cataluña circulaba en días alternos desde Vigo o A Coruña en su recorrido gallego, pero desde el 7 de abril los viajeros coruñeses mantendrán la conexión tomando el tren en la estación de Santiago de Compostela, adonde llegará procedente de Vigo.