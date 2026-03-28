Gonzalo y Olga, los gallegos que organizan viajes para desconocidos con su agencia de éxito: "Queremos que conecten"

Viajar con desconocidos y volver con nuevas amistades. Esa es la propuesta de Viajeros Modo Avión, una agencia online impulsada por dos coruñeses, Gonzalo Legazpi y Olga Meana, que apuesta por una forma diferente de viajar: grupos reducidos, experiencias diseñadas a medida y destinos fuera de lo convencional.

La idea nace de su propia forma de entender el viaje. "Mi pareja y yo somos de A Coruña de toda la vida y no entendemos otra forma de vivir que no sea viajando. Cada mes o cada dos meses estamos fuera", explica Gonzalo.

Tras recorrer más de 50 países -juntos, por separado o en solitario- decidieron dar el paso y convertir su experiencia en un proyecto empresarial. "Siempre organizábamos nuestros viajes por nuestra cuenta, con contactos locales y rutas propias. Al volver, mucha gente nos pedía recomendaciones y ahí vimos que tenía sentido montar algo", señala Gonzalo.

Viajar en grupo

Lejos del modelo tradicional, la agencia apuesta por viajes en grupo con una idea clara: grupos reducidos, de hasta 12 personas, y un coordinador durante todo el recorrido.

"El coordinador no es un guía al uso. Su función es crear grupo, coordinar el viaje y facilitar que la gente se conozca. Para nosotros eso es clave, porque el destino puede ser increíble, pero si no hay buen grupo, la experiencia cambia", explica Legazpi.

El objetivo es atraer a personas que quieren viajar pero no tienen con quién hacerlo o no se atreven a ir solas. "Hay mucha gente que quiere viajar, pero no encuentra compañía o no quiere organizarlo todo. Aquí se encuentran con un grupo y con una experiencia ya diseñada", añade.

Viajes flexibles y sin rutas cerradas

Otra de las diferencias está en la forma de viajar. Los itinerarios están diseñados por ellos mismos, pero mantienen cierta flexibilidad. "No son viajes cerrados. Hay días con actividades opcionales, como buceo o excursiones, y cada persona decide qué hacer. No obligamos a todo el mundo a seguir el mismo plan", explica Gonzalo.

Además, los vuelos internacionales no están incluidos, lo que permite a cada viajero elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto o disponibilidad.

Pero más allá del formato, lo que define el proyecto es su filosofía. Sus viajes van de conocer el país desde dentro, adaptarse y dejar que el viaje fluya, compartir el camino con personas reales y vivir experiencias que no siempre están en el plan. Y no va de hoteles de lujo, ni de grandes cadenas. "Viajeros Modo Avión es para personas con la mente abierta, con ganas de vivir el viaje de verdad y que muchas veces no tienen con quién viajar", resume Gonzalo.

La finalidad es la experiencia. "Dormimos en alojamientos con encanto, usamos transporte local y el viaje se construye día a día entre todos", añade. Y lo dejan claro: "Si buscas un resort cinco estrellas con todo cerrado, probablemente este no sea tu sitio. Si quieres algo más auténtico y vivido, entonces sí".

Gonzalo Legazpi y Olga Meana durante uno de sus viajes

Destinos poco habituales

Actualmente, Viajeros Modo Avión ofrece cinco destinos: Gambia, Brasil, Indonesia, Kenia y México. Algunos de ellos, poco habituales en agencias tradicionales. "Intentamos salirnos de lo típico. Podríamos ofrecer Japón o Islandia, pero eso ya lo tiene todo el mundo. Apostamos por destinos diferentes, que conocemos bien y donde tenemos contactos locales", apunta.

De hecho, en apenas dos meses desde su lanzamiento, la acogida ha sido notable. Cuatro de los cinco destinos ya tienen salidas confirmadas.

Uno de los pilares del proyecto es que todos los itinerarios han sido probados previamente por ellos. "No vendemos algo que no hayamos vivido. Son viajes diseñados desde nuestra experiencia real", asegura.

Además, buscan cuidar al máximo la dinámica de grupo. "Limitamos incluso el número de personas que pueden apuntarse juntas para evitar subgrupos. Queremos que todos conecten", explica.

Gonzalo Legazpi, junto a su hijo, en uno de sus viajes

Un proyecto en crecimiento

El proyecto ya ha echado a andar con sus primeros viajes y mira al futuro con ambición, aunque sin perder su esencia. “Podríamos lanzar muchos más destinos, pero preferimos crecer poco a poco y hacerlo bien”, señala Gonzalo.

Entre sus planes, incluso, está abrir este modelo a viajes en familia, una idea que ya están descubriendo tras viajar con su hijo por varios países. "Viajar es una forma de vida para nosotros, y queremos que más gente lo viva así", concluye.