Los taxistas de A Coruña comienzan a operar por primera vez en el aeropuerto de Alvedro

Los taxistas de A Coruña ya pueden recoger pasajeros desde este lunes en el aeropuerto de Alvedro. Se trata de la primera jornada en la que entra en vigor el acuerdo alcanzado entre los concellos de A Coruña y Culleredo y la Xunta de Galicia, que regula el servicio en la terminal aérea durante los próximos años.

El servicio contará con un total de 35 taxis: 30 de Culleredo —municipio en el que está el aeropuerto— y cinco de A Coruña. Estos últimos se incorporan a la parada oficial del aeropuerto, mientras que también se habilita una zona próxima para estacionar los vehículos de refuerzo.

Según explicó Ricardo Villamisar, presidente de la asociación de Teletaxi, la jornada ha comenzado con normalidad y sin incidencias destacables. "En días de lluvia solemos tener más servicios, pero hoy, al hacer bueno, no se han notado colas de gente esperando", indica.

Villamisar apuntó que todavía es pronto para valorar el funcionamiento del nuevo sistema y que será necesario esperar unos días para analizar su evolución. "Hay que darle tiempo y ver cómo va evolucionando", añade.

El dirigente del colectivo también recordó que, además de los taxis que estarán de turno en la parada, se ha establecido una "bolsa de reserva" formada por una treintena de vehículos de A Coruña que podrán actuar como refuerzo cuando sea necesario. "Suben para prestar apoyo en el momento en que los coches de la fila se ocupan", explica.

La demanda del servicio puede variar en función de la llegada de vuelos y del número de pasajeros que necesiten transporte. "Cuando llegan dos vuelos a la vez sí puede haber algo más de movimiento, pero es algo normal. Muchas veces los viajeros tienen familiares que los recogen o su propio coche en el aparcamiento", añadió.

El servicio funcionará por turnos que comenzarán 15 minutos antes de la llegada del primer vuelo del día y se mantendrán hasta el cierre del aeropuerto. En caso de necesitar refuerzos, tendrán prioridad el resto de licencias de Culleredo y, posteriormente, la bolsa de taxis coruñeses.

El acuerdo, que entró en vigor este 16 de marzo, tendrá una duración inicial de cuatro años y podrá prorrogarse otros cuatro más. Además, el aeropuerto reorganizará los carriles de circulación para facilitar el tráfico en la zona de la parada de taxis.