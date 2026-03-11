Volotea confía en "retomar el diálogo" con A Coruña tras la supresión de vuelos a Valencia y Málaga

La compañía Volotea confía en "retomar el diálogo" con el Ayuntamiento de A Coruña tras anunciar la supresión a partir del 2 de abril de las conexiones con Valencia y Málaga al concluir el convenio municipal.

En un comunicado recogido por Europa Press, y tras las reacciones a este anuncio, asegura que la compañía "siempre ha estado interesada en desarrollar rutas desde A Coruña y desde Galicia" y añade que esa voluntad "sigue presente ahora de cara al futuro".

"Durante el último año se han realizado varias propuestas, que incluían no solo las rutas a Valencia y Málaga, sino también otras conexiones adicionales". "Lamentablemente, las negociaciones no han podido concretarse", añade.

No obstante, indica que siguen interesados "en un desarrollo futuro" y que valoran "de forma permanente nuevas oportunidades".

"Nuestro foco está en el desarrollo de ciudades pequeñas y medianas en Europa y en España, y actualmente estamos reforzando mercados como Asturias, Santander, Vitoria, Murcia, Granada o Jerez".

"Asimismo, en los próximos dos años nos planteamos la apertura de una nueva base de operaciones en el país. A Coruña encaja perfectamente con nuestro modelo de negocio y confiamos en poder retomar el diálogo para encontrar puntos de encuentro con las administraciones locales en el futuro próximo", concluye.