El futuro incierto del aeropuerto de A Coruña: reformas por concretar, rutas y destinos que cerrar

El crecimiento de Alvedro siempre requiere discreción y paciencia: cautela en la definición de convenios con las aerolíneas para que el aeropuerto de A Coruña cuente con más rutas y destinos; calma en la implantación de obras que mejoren sus servicios y su infraestructura. Se trabaja en ambos frentes y se conoce lo justo, que es muy poco o casi nada.

Dos escenarios traen Alvedro a la actualidad: la pérdida de conexiones por la finalización de convenios, casi al mismo tiempo que el aeródromo absorberá durante un mes los vuelos derivados de Santiago por el cierre temporal de Lavacolla-Rosalía de Castro; y el plan de inversiones para el quinquenio 2027-2031, que vuelve a poner sobre la mesa el margen de mejora de la terminal coruñesa.

Mejora, crecimiento. Justo cuando Alvedro ha aumentado en un 4,4% el volumen de pasajeros del último año completo, 2025, rozando los 1,3 millones. "Si seguimos superando el millón de viajeros cada año, la terminal se va quedando pequeña", opina una fuente del sector turístico consultada por Quincemil. "El tráfico aéreo justifica una ampliación", considera otra.

Un frente está fuertemente relacionado con el otro. Si la terminal debe crecer, es para ofrecer el mejor servicio a esos usuarios en aumento, y en el caso de Alvedro tiene tanto peso el viajero turístico como el pasajero por negocios y trabajo; o el que, por ninguna de estas razones, necesita una eficiente conectividad "con el mundo".

Prueba de la discreción que envuelve a asuntos próximos al aeropuerto es la postura del Ayuntamiento, reservado a la hora de abordar los convenios de promoción con las compañías aéreas para atraer vuelos. "El Concello está trabajando para que una vez finalicen los actuales contratos se puedan firmar otros y la ciudad cuente con rutas y destinos", señala fuentes municipales.

"Todas las administraciones tienen que dar servicio de conectividad a los distintos tráficos que hay. Ello redundará en la atracción turística y la competitividad de las empresas, que generarán una economía directa y provechosa para la ciudad" Óscar Regal, vicepresidente primero de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes

El próximo 2 de abril dejarán de operar los vuelos de Volotea desde A Coruña a Málaga y Valencia, y poco después el enlace a Londres-Gatwick de Vueling. Estos, junto a los destinos de Ginebra y Milán con Easyjet, operan con convenio, al contrario que con las demás aerolíneas a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife Norte (Iberia, Air Europa, Vueling y Binter).

Un avión con 'fingers' en el aeropuerto de Alvedro. Cedida

En la oposición municipal, el PP ha cuestionado el peso del Concello para gestionar destinos nuevos y acusa a la alcaldesa, Inés Rey, "de no licitar ningún contrato para mantener o recuperar enlaces", entre ellos, señala, el del Londres-Heathrow.

Estrategia de vuelos

"Alvedro es un aeropuerto con un potencial abrumador. Por población, por tráfico corporativo, por turismo. Todas las administraciones con competencia tienen que dar servicio de conectividad a los tipos de tráfico que hay. Ello redundará, por ejemplo, en la atracción y la competitividad de las empresas, que generarán una economía directa y provechosa para la ciudad y su área", expone Óscar Regal, vicepresidente primero de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi) y director general de Viajes Embajador.

Este argumento es, añade, una muestra de "confianza" hacia el futuro de Alvedro. Tanto en lo relativo a la ampliación de terminal y de pista, que considera "necesaria", como a la captación de rutas.

En este aspecto Regal demanda "escuchar al sector" más allá de las primeras reuniones que hace meses se produjeron con el nombramiento del nuevo gerente de Turismo. "En su momento expresamos las necesidades reales, pero hay que actualizarlas. Creo que el Ayuntamiento, a través de su presupuesto, debe mantener acuerdos con compañías estratégicas que aporten esa conectividad que necesitamos, sin descartar convenios con otras aerolíneas que sean duraderos y no cortoplacistas".

"A la ruta potencialmente interesante por razones de negocio, turismo o movilidad creo que hay que intentar atraerla con ayudas de publicidad para que llene los vuelos" Nani Arenas, consultora especializada en información turística

Regal apuesta por "compañías bandera" y apunta a Air France, KLM, British Airways o Turkish Airlines, "que permitan llegar con buen horario a un hub internacional para conectar con el mundo".

¿Son rentables todas las rutas?, se pregunta la consultora especializada en comunicación turística Nani Arenas. "Si son rentables, quizá no tenga sentido la subvención. Si no lo son, a la ruta potencialmente interesante por razones de negocio, turismo o movilidad hay que intentar atraerla con las ayudas de publicidad, sobre todo para que llene los vuelos", opina. "Otra cosa es qué cantidad se le da o cómo se gestiona el acuerdo".

Un avión de la aerolínea Volotea. Volotea

"Estoy a favor de que se intente potenciar que las rutas funcionen", defiende Arenas. "Porque entiendo el tráfico aéreo como un servicio público, que en Galicia es cautivo porque hay muchos sitios a los que no puedes ir si no dependes del avión".

El colectivo de expertos en Alvedro Vuela Más Alto manifiesta "preocupación" por la gestión de los convenios, pero admite “la falta de información” sobre acuerdos para mantener o recuperar destinos.

Una ampliación en tela de juicio

Galicia reparte rutas y frecuencias aéreas entre sus tres aeropuertos próximos, lo que supone, según Nani Arenas, el desembolso de "una inversión grande no solo en una terminal sino en tres". "Potenciar Alvedro es beneficioso para los coruñeses, pero la inversión dependerá de las cifras reales de pasaje. Si superamos el millón de viajeros, honestamente creo que se queda pequeño".

Nueva sala VIP del aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Nueva sala VIP de la terminal de Alvedro.

La especialista apunta que "hay momentos en los que no tienes donde sentarte" para acceder al avión. "En ciertas situaciones", señala, no es cómodo. "Si no le hace falta una gran reforma, sí un cariño inversor para que sea más operativo para las aerolíneas y los pasajeros”.

"La inversión anunciada por Aena es insuficiente y la ampliación de la terminal que luego comentó el portavoz municipal no va a solucionar los problemas del aeropuerto" Alberto Maroto, portavoz de Vuela Más Alto

El gasto que Aena prevé hacer en Alvedro ronda los 50 millones de euros, según recoge su Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). Las actuaciones son principalmente técnicas y no hacen referencia al edificio de la terminal. Pero tras las quejas recientes de Vuela Más Alto denunciando una inversión "insuficiente" de Aena, el portavoz del Gobierno local intervino en el último Pleno para indicar que "se contemplará la ampliación de la terminal de Alvedro", señalando que habrá trabajos que afecten a la zona de embarque con la ampliación de unos 800 metros cuadrados.

"Esto que se anuncia sigue siendo insuficiente", pone en duda Alberto Maroto, portavoz de Vuela Más Alto. "Un plan de ampliación no se saca de la manga en diez días. Esa remodelación que anunció el concejal viene de atrás pero no se ha incluido en el DORA porque es una actuación menor que no va a solucionar los problemas del aeropuerto".

El colectivo echa en falta la creación de nuevas zonas de embarque, nuevos fingers, zonas de facturación y de estacionamiento de aeronaves. Añade que el plan director de Alvedro, diseñado hace años, tiene todavía por cumplir "el 85% de su contenido".