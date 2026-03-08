La Xunta coordinará con Francia y Portugal nuevos proyectos para impulsar los Caminos de Santiago

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participará el próximo miércoles en una reunión de coordinación del proyecto europeo Ultreia Sudoe que se celebrará en el albergue Casa Forte de Lusío, en Samos.

En el encuentro participarán socios de España, Francia y Portugal para analizar el avance del proyecto y planificar las actuaciones previstas para este año 2026.

Durante la reunión se abordarán diferentes líneas de trabajo vinculadas a los Caminos de Santiago, entre ellas la evolución socioeconómica de las rutas jacobeas y la mejora de la accesibilidad e inclusividad en el Camino Francés.

En este sentido, un grupo de expertos realizará estos días visitas de campo al tramo comprendido entre O Cebreiro y Sarria para estudiar las condiciones de accesibilidad en localidades como Samos, Triacastela y Pedrafita.

El proyecto Ultreia Sudoe continúa así su desarrollo en Galicia después de reuniones celebradas previamente en Francia, Portugal y Cantabria.

La iniciativa entra ahora en una fase práctica con proyectos piloto destinados a poner en valor los recursos turísticos, patrimoniales y culturales vinculados a los Caminos de Santiago.

Entre las acciones previstas figura la creación de las llamadas "Paradas del Camino", espacios físicos para la difusión de atractivos locales como patrimonio, artesanía o productos agroalimentarios.

Estos puntos se implantarán inicialmente en cinco localidades de los tres países participantes y en Galicia estarán ubicados en O Cebreiro.

Otro de los ejes del proyecto es la digitalización de los itinerarios jacobeos. En este ámbito, Galicia cuenta ya con sistemas de conteo de peregrinos mediante sensores instalados en distintos puntos del Camino Francés, lo que permite analizar mejor el flujo de visitantes y planificar actuaciones.

En el encuentro participarán representantes de Turismo de Galicia, a través de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, junto con entidades como la Fundación Camino Lebaniego, la Asociación de Municipios del Camino Francés, la Asociación Amica, la Fundación Santa María la Real, el municipio portugués de Vila Pouca de Aguiar, la Universidade NOVA de Lisboa y la Agence française des chemins de Compostelle.

El proyecto Ultreia Sudoe se inició en 2024 y se prolongará hasta finales de 2026, con la vista puesta en el Xacobeo 2027. La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 1,4 millones de euros, financiado en un 75 % por el programa europeo Interreg SUDOE, y busca impulsar la dinamización turística del interior y el desarrollo de los territorios rurales por los que discurren las rutas jacobeas.