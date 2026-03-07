La Diputación de A Coruña apuesta en BioCultura por un turismo ligado a territorio y producción local

La Diputación de A Coruña participó este viernes en los actos institucionales de la feria BioCultura 2026, donde defendió un modelo turístico vinculado al territorio y al sector agroalimentario local.

El vicepresidente provincial, Xosé Regueira, y la diputada Avia Veira representaron a la institución tanto en la inauguración del evento como en la entrega de diplomas a nuevas empresas certificadas por la Marca de Calidad de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas.

Durante el acto de reconocimiento a las nuevas empresas turísticas certificadas, Regueira apostó por "un turismo slow a largo plazo, que genere oportunidades y piense primero en el paisaje y en las personas que viven en el territorio".

El vicepresidente subrayó además la colaboración entre la Diputación y la Reserva de la Biosfera, que calificó como "un ejemplo de buena gobernanza y del camino que tenemos que seguir".

Regueira también puso en valor la estrategia turística presentada por la institución en Fitur, centrada en el eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno que, según explicó, atraerá a numerosos visitantes a la provincia.

En este sentido, destacó que "se trata de un evento que una persona solo podrá ver una vez en su vida y que provocará una gran afluencia de visitantes a nuestros destinos, especialmente a los espacios Starlight o a la Reserva de la Biosfera".

El vicepresidente incidió en que la estrategia turística de la Diputación se basa en "el paisaje, la enogastronomía y la gente que vive en el paisaje de la provincia de A Coruña", elementos que, según señaló, marcan la línea de trabajo desde la pandemia.

En esta línea, aseguró que "nuestro verdadero Silicon Valley, la verdadera industria de la provincia y también de Galicia, es nuestra enogastronomía, producir alimentos de altísima calidad y situarnos como referentes internacionales".

Por su parte, la diputada Avia Veira defendió el respaldo de la Diputación a la feria como una forma de visibilizar el trabajo del sector productor de la provincia, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre derivada del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Según indicó, "la única salida viable a esta situación pasa por reforzar la diferenciación por calidad, origen y certificación ecológica ante el consumidor".

Veira advirtió de que el modelo agroecológico gallego, basado en pequeñas explotaciones familiares, razas autóctonas y altos estándares ambientales, puede verse especialmente afectado frente a sistemas agroindustriales de gran escala con menores exigencias.

Por ello, aseguró que los productores de la provincia contarán con el apoyo de la Diputación a través del área de Turismo y Cadena Agroalimentaria.

Coincidiendo con la cercanía del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la diputada también quiso poner el foco en el papel de las mujeres del sector. En su intervención destacó a "las que transformáis los productos, recuperáis recetas y formas de hacer tradicionales e innováis cada día pese a las dificultades", agradeciendo su contribución al desarrollo económico y al cuidado del territorio.