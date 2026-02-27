El aeropuerto de Alvedro contará con 35 taxis: A Coruña, Culleredo y la Xunta firman el acuerdo

El servicio de taxis en el aeropuerto de Alvedro contará con 35 taxistas de Culleredo y de A Coruña. Este es el principal punto acordado entre los concellos de A Coruña y Culleredo y la Xunta de Galicia, adelantado el pasado mes de enero y firmado este viernes en el propio aeropuerto.

Mediante este acuerdo, por primera vez los taxistas de A Coruña podrán recoger pasajeros en el aeropuerto.

Del total de 35 taxis, 30 corresponderán a Culleredo —municipio en el que se ubica el aeropuerto— y cinco serán de A Coruña. Concretamente, en la parada habrá 30 taxis de Culleredo y los cinco coruñeses. Además, en el aeropuerto se habilitará una explanada continuga a la parada para estacionar los refuerzos, que estarán compuestos por una treintena de taxis coruñeses.

Para simplificar el tráfico, el aeropuerto reordenará los carriles de circulación.

El acuerdo entrará en vigor el 16 de marzo y tendrá una validez inicial de 4 años.

En la firma estuvieron presentes el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el alcalde de Culleredo, José Ramón Riobóo.