El BNG exige en el Congreso la mejora de las condiciones en la torre de control del aeropuerto de A Coruña

A concurso la gestión de la torre de control del aeropuerto de A Coruña Aena

El BNG ha denunciado la "grave deterioración" de las condiciones laborales en la torre de control del aeropuerto de A Coruña-Alvedro "desde su privatización".

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se reunió con representantes de los trabajadores, registró iniciativas para pedir al Gobierno central "medidas inmediatas" para "garantizar la seguridad aérea" y los derechos del personal controlador, así como avanzar hacia la "recuperación de la gestión pública de este servicio".

Según ha informado el BNG en un comunicado recogido por Europa Press, durante el encuentro los representantes de los controladores alertaron de una situación de "degradación continuada" del servicio, con "recortes de personal, sobrecarga de trabajo y vulneración de sus derechos laborales".

En este sentido, Rego ha denunciado que la empresa adjudicataria "redujo el cuadro de personal" con respecto a la licitación anterior, lo que "provoca fatiga acumulada, estrés y un aumento de las bajas médicas".

"La privatización de la torre de control de Alvedro no mejoró la calidad del servicio, sino que introdujo precariedad y riesgos innecesarios en un ámbito tan sensible como el control del tráfico aéreo", ha sentenciado Rego.