'Coruña Vadis' supera a su predecesora y alcanza el medio millón de visualizaciones en una semana

La nueva pieza audiovisual de promoción turística de A Coruña, 'Coruña Vadis', ha superado a la presentada el año anterior y acumula cerca de medio millón de visualizaciones en su primera semana de difusión.

El vídeo se ha viralizado en distintas redes sociales gracias a un enfoque humorístico que pone en valor el potencial turístico de la ciudad.

'Coruña Vadis' está dirigida y protagonizada, un año más, por Javier Veiga, y cuenta con la participación de Xosé A. Touriñán. El Ayuntamiento mantiene así la fórmula que ya funcionó el pasado año con 'Al Noroeste del Oeste', un cortometraje que logró un amplio recorrido en redes sociales y cientos de miles de reproducciones en sus primeras horas.

En esta ocasión, la ficción se sitúa en la época del Imperio romano. Quinto Veigus, interpretado por Javier Veiga, llega a la ciudad y solicita información a Cayo Touriñae, personaje encarnado por Touriñán, quien le explica las principales fortalezas de A Coruña en clave humorística.

El corto completo puede verse en el canal de YouTube del Ayuntamiento de A Coruña, donde roza las 170.000 reproducciones, mientras que en Instagram supera las 200.000 visualizaciones. Facebook suma cerca de 70.000 interacciones, y en YouTube mejora en 20.000 reproducciones los datos de su predecesora en la primera semana.

Además, WhatsApp ha sido una de las principales vías de difusión, según los datos de YouTube Studio.