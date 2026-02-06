A Coruña suma nuevas conexiones aéreas con Tenerife desde el 31 de marzo

A Coruña y Tenerife estarán conectadas de nuevo con Binter, que ha establecido nuevos viajes semanales entre Alvedro y Tenerife Norte. En total, la compañía operará con cuatro frecuencias semanales entre la ciudad herculina y Canarias sumando las que ya tiene operativas con Gran Canaria. Los vuelos ya están disponibles en la web de la aerolínea.

Tal y como avanzaba la plataforma Vuela Más Alto, en la pasada temporada estos vuelos se programaron entre el 30 de junio y finales de octubre. En esta ocasión se extenderán hasta el 24 de octubre. A partir de marzo, Binter no contará con apoyo municipal.

La propia aerolínea explica que estas nuevas frecuencias con Tenerife Norte tendrán lugar los martes y los sábados. A Gran Canaria ya es posible volar los jueves y los domingos. De esta forma, "en todos estos vuelos la aerolínea da la opción de llegar a cualquier aeropuerto de Canarias por el mismo precio pudiendo aprovechar los 220 vuelos diarios que opera dentro del Archipiélago".

Los vuelos de Binter se suman a los ofrecidos por Vueling, que operará desde el 30 de marzo con tres frecuencias semanales, que aumentarán a cuatro a mediados de julio. Seguirán hasta el mes de septiembre.