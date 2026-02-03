Los hoteles de A Coruña miran al cielo de cara a Carnaval tras un descenso en la ocupación por las borrascas

Primero fue Ingrid, luego Joseph y Kristin y ahora Leonardo. Galicia lleva varias semanas bajo alertas por borrascas que se suceden casi sin tregua y que también se hacen notar en la ciudad de A Coruña. Aquí, el mal tiempo ha desanimado a algunos turistas a venir a la ciudad, donde en los últimos días se ha vivido un descenso en la ocupación hotelera.

"Con las previsiones de mal tiempo, pese a la tregua del fin de semana, se notó una bajada en la ocupación", señala Agustín Collazos, presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco).

A esto, el representante de los hoteles suma otra posible explicación a la caída de reservas: las reticencias a viajar en tren tras el accidente de Adamuz. Collazos razona que "está teniendo incidencia en el número de personas que venían y que han decidido no hacerlo esperando a ver qué sucedía".

Pese a este descenso, el presidente de los hoteleros valora también que el cierre de datos mensual, que se conocerá en los próximos días, puede ser similar al de otros eneros.

Respecto a la previsión meteorológica, los avisos continúan esta misma semana, en la que el mes de febrero llega con nuevas borrascas atlánticas en una sucesión de frentes que podrán dejar acumulados de más de 400 litros en algunas zonas de Galicia. A Coruña estará bajo alerta naranja por oleaje este martes y bajo aviso amarillo por olas y fuertes rachas de viento el miércoles.

Por eso, el sector está "mirando al cielo" para los próximos días y, en especial, para el fin de semana del 14 y 15 de febrero, cuando comiencen las celebraciones por el Carnaval y llegue el Día de San Valentín.

"A ver qué ocurre ese fin de semana. Las previsiones marcarán las reservas finales, así que estamos pendientes", comenta Collazos, que explica que el lunes y martes de Carnaval no suelen ser fechas fuertes en el turismo de la ciudad, ya que el martes solo es día festivo en algunas localidades.

De todas formas, la coincidencia el sábado con el Día de San Valentín da motivos para el optimismo en el sector. "El hecho de que coincida con el Día de los Enamorados y que el Carnaval se prolongue puede ayudar a que las parejas vengan a la ciudad", explica.