La Diputación de A Coruña celebra este jueves la II Gala de Turismo en el Puerto de Oza

La Diputación da Coruña celebrará el próximo jueves, 27 de noviembre, la II Gala de Turismo, un evento que se consolida como una cita anual de referencia para reconocer el esfuerzo, el talento y la innovación del sector turístico de la provincia.

La gala, que tendrá lugar en el Puerto de Oza – Marina Varadero de A Coruña, servirá como punto de encuentro para profesionales, entidades e iniciativas que contribuyen a la excelencia y al desarrollo sostenible del turismo coruñés.

El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, destacó que "la II Gala de Turismo es una oportunidad para seguir impulsando un modelo turístico comprometido con el territorio, con el conjunto de la provincia y con su futuro". Subrayó que el avance del sector no es casualidad, sino fruto "del trabajo diario de personas, entidades y proyectos que saben que el turismo solo funciona cuando es capaz de generar una dinámica positiva para la economía local".

Regueira puso también el foco en la importancia de preservar y promover la identidad propia de la provincia y en que esta esencia es la que permite construir un turismo diferencial. "Todo ello conforma una experiencia real, no artificiosa, que nos diferencia y que nos permite construir un turismo atractivo, sostenible y competitivo", añadió.

Cinco categorías que reflejan la diversidad y el potencial del sector

Los Premios de Turismo de la Diputación de A Coruña reconocen cinco categorías que destacan aspectos fundamentales del sector:

Mejor iniciativa de innovación, calidad y sostenibilidad turística, destinada a proyectos que sobresalen por su capacidad innovadora, por la calidad de sus servicios o por su compromiso con la sostenibilidad y con el turismo responsable. Mejor iniciativa de puesta en valor de la autenticidad del territorio, enfocada en acciones que refuerzan la identidad, el arraigo y la singularidad de los ayuntamientos de la provincia, además de contribuir a la protección ambiental. Mejor proyecto de turismo emergente, dirigido a empresas que han destacado por su evolución y por sus logros durante los últimos tres años. Mejor proyecto de turismo enogastronómico, un reconocimiento a las propuestas que difunden la cocina local, los productos de proximidad y la tradición culinaria, integrando innovación y sostenibilidad. Toda una vida dedicada al turismo, un galardón honorífico para personas o entidades con una trayectoria ejemplar en el ámbito turístico de la provincia.

Poner en valor "la realidad de nuestra tierra"

Regueira señaló que estos premios "reconocen iniciativas que demuestran que innovación, calidad y sostenibilidad son compatibles con la puesta en valor de la realidad de nuestra tierra", y que el éxito del turismo provincial "no reside en copiar modelos ajenos, sino en potenciar aquello que nos hace únicos y en acompañar tanto los proyectos emergentes como las trayectorias de toda una vida".

De esta manera, la Diputación da Coruña refuerza así su compromiso con el turismo como motor económico, social y cultural, impulsando iniciativas que ayudan a construir un sector fuerte, cohesionado y preparado para los desafíos futuros.