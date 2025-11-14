Galicia muestra en Intur su apuesta por el turismo rural para atraer al visitante nacional

Galicia vuelve a estar presente en la Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur, donde exhibe una selección de sus propuestas rurales y de naturaleza con el objetivo de reforzar el interés del viajero nacional y consolidarse como un destino de experiencias auténticas y sostenibles.

La cita, que celebra su 28 edición, combina una intensa agenda profesional con actividades dirigidas al público general.

El espacio de Turismo de Galicia, con 100 metros cuadrados, ofrece información personalizada sobre iniciativas tan representativas como el Outono Gastronómico, los Trenes Turísticos, las rutas vinculadas a la enogastronomía y las experiencias del Camino de Santiago, además de propuestas culturales como los Conciertos del Xacobeo.

La intención es mostrar una oferta variada y adaptada a distintos perfiles de viajero, desde familias y parejas hasta grupos organizados o visitantes sénior.

Intur reúne este año a 70 turoperadores de 20 países, interesados en descubrir destinos que puedan responder a la demanda de experiencias exclusivas, accesibles y adaptadas a nuevas tendencias, como el turismo con mascotas.

En la jornada profesional de ayer se celebraron reuniones B2B, un mercado de contratación y diversas charlas que analizaron la evolución del sector.

Desde este viernes y hasta el domingo, el público podrá recorrer la feria y acceder a una amplia selección de destinos, alojamientos y propuestas de ocio de toda España.

Los datos del INE confirman el buen momento del turismo en Galicia: entre enero y septiembre se superaron los 6 millones de viajeros y las 11,2 millones de pernoctaciones, con un crecimiento sostenido de la demanda. El 71% corresponde a visitantes nacionales, principalmente procedentes de Madrid, Andalucía y Castilla y León.