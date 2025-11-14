El aeropuerto de A Coruña registró hasta octubre 1.077.187 pasajeros, un 4,3% más que en 2024

El Aeropuerto de A Coruña ha cerrado los primeros diez meses del año con un balance positivo. Según datos de AENA, entre enero y octubre registró 1.077.187 pasajeros, lo que supone un incremento del 4,3% con respecto al mismo periodo de 2024.

El tráfico aéreo también creció en operaciones: entre enero y octubre se realizaron 13.895 aterrizajes y despegues, un 13,8% más que en el ejercicio anterior.

En el mes de octubre, la infraestructura contabilizó un total de 116.614 pasajeros, un 10,4% más que en el mismo mes de 2024. De los 116.522 pasajeros comerciales, 103.713 realizaron trayectos nacionales (+9,8%) y 12.809, internacionales (+16,7%).

En cuanto al número de vuelos, Alvedro atendió en octubre 1.480 movimientos de aeronaves (un 23,4% más), de las que 881 fueron operaciones comerciales: 767 con origen o destino nacionales y 114 internacionales.

Con estas cifras, el aeropuerto coruñés consolida su crecimiento tras la campaña de verano y se prepara para encarar los dos últimos meses del año con una tendencia al alza en pasajeros y movimientos.