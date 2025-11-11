La Costa da Morte crece como unos de los destinos más atractivos para los extranjeros en Galicia Xunta de Galicia

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó este martes en el V Encuentro Anual de Turismo de la Costa da Morte, que se celebró este martes en Carballo. Durante su intervención, Xosé Merelles destacó que entre enero y septiembre visitaron este geodestino un total de 117.061 viajeros, que realizaron más de 254.000 pernoctaciones en los establecimientos de alojamiento de la zona.

Xosé Merelles subrayó además que, según los datos registrados en el punto de información turística de Brandomil, puerta romana de la Costa da Morte, entre el 12 de agosto y el 28 de septiembre pasaron por estas instalaciones 1.261 personas en busca de información turística, fundamentalmente sobre la Costa da Morte, de las cuales casi una cuarta parte eran de origen internacional, procedentes concretamente de una veintena de países diferentes.

El director de Turismo concretó que, del total de personas que buscaron información turística, el 60% la solicitaba sobre la zona, destacando Fisterra como referencia más habitual; el 20% lo hacía sobre Santiago de Compostela y el resto sobre algún punto de la geografía gallega, Portugal u otra comunidad vecina.

"Del total de personas atendidas, casi el 50% procedían de otras comunidades autónomas, destacando Madrid y Andalucía", señaló, añadiendo que "el 22,28% eran visitantes del mercado internacional, en el que sobresale Alemania, seguida de Portugal. En total, por este punto pasaron visitantes de la Costa da Morte de hasta 20 nacionalidades distintas, entre ellas países como Nueva Zelanda, Australia y China".

En su intervención, Xosé Merelles defendió el apoyo de la Xunta para promover la Costa da Morte dentro de la oferta turística gallega, un apoyo que se está traduciendo en distintas iniciativas.

En concreto, el director de Turismo de Galicia aludió al impulso que está suponiendo el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Os Fogóns do Anllóns'. Este incluye actuaciones como el fomento del cicloturismo y el senderismo, la implantación de prácticas de economía circular, la creación de una red de miradores o la recuperación de playas.

También se apoya la creación de paquetes turísticos vinculados con la gastronomía, ya que esta iniciativa forma parte del Plan territorial de sostenibilidad turística de enogastronomía de Galicia. El proyecto que afecta a la zona de la Costa da Morte está impulsado por la Diputación de A Coruña y abarca cinco municipios de Bergantiños: Carballo, Coristanco, A Laracha, Ponteceso y Cabana de Bergantiños. Cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Merelles, quien estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, se refirió también a la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas a establecimientos turísticos para actuaciones de embellecimiento del litoral gallego. Esta línea busca contribuir a una mayor integración con el paisaje y respeto de los valores ambientales, así como a la mejora de las fachadas y la corrección de impactos paisajísticos en zonas costeras, para lo cual se destinan 5 millones de euros.

En el Encuentro, organizado por la Asociación Turística de la Costa da Morte, Merelles valoró muy positivamente el "esfuerzo que está haciendo este destino por la promoción y puesta en valor de los recursos turísticos de esta zona".