Una campaña en A Coruña anima a localizar y denunciar las viviendas turísticas ilegales

El Concello de A Coruña regula desde este año las viviendas de uso turístico (VUT) que hay en la ciudad, casi 1.400 según el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta de Galicia. El objeto es restringirlas mediante el cumplimiento de requisitos, con lo que reduciría el parque actual de VUT.

La Plataforma polo Dereito á Vivenda, un colectivo ciudadano formado a mediados de este año, quiere contribuir a la limitación de los pisos turísticos con la localización y la denuncia al Ayuntamiento de la actividad de los que son ilegales.

Con este fin, la asociación ha iniciado una campaña en redes sociales para denunciar las viviendas turísticas ilegales del municipio, una iniciativa que acompañará con la presentación de una demanda colectiva el próximo miércoles 19 de noviembre en el Registro Municipal del Palacio de María Pita y que incluirá varias denuncias concretas de VUT que no se ajustan a la normativa municipal.

A través de una nota de prensa, la Plataforma polo Dereito á Vivenda explica que quiere acabar con este tipo de pisos porque, considera, "dificultan el acceso a la vivienda" y las administraciones "deben poner límite".

"Las viviendas turísticas son actividades hosteleras que deberían tributar como lo que son y además cumplir la ley, algo que no ocurre con la inmensa mayoría de este tipo de negocios", denuncia la asociación ciudadana.

Para poder localizar las VUT ilegales, la plataforma ha realizado un vídeo explicativo donde exponen cómo localizarlas y un modelo de denuncia para presentar en el registro municipal, así como un texto que detalla los pasos a seguir.

El portavoz del colectivo, Santiago Lamelo, explica que la información de las VUT que hay en A Coruña se puede obtener a través del REAT, donde aparece la localización y la planta que ocupa cada una. De esta manera, se sabe que aquellos pisos de uso turístico que no están ubicados en plantas bajas, primeras plantas o en edificios exclusivamente dedicados a VUT no cumplen la normativa del Concello.

Por ello, la plataforma anima a los ciudadanos a que denuncien aquellas viviendas turísticas que no cumplen las condiciones que, según la ordenanza municipal, permiten su actividad.