Adjudicada en A Coruña la construcción del sistema para suministrar energía eléctrica a los cruceros

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña adjudicó la construcción y gestión del sistema de suministro eléctrico a los cruceros a la empresa especializada Regenera OPS Dos SL, cuya propuesta obtuvo la mayor valoración. La previsión es que los buques puedan disponer de este servicio a partir de 2027 en los muelles de Trasatlánticos y Calvo Sotelo Sur.

Regenera invertirá más de 10 millones de euros en la instalación del sistema, conocido como OPS por su nombre en inglés (Onshore power supply). Se instalará tanto en el muelle de Trasatlánticos como en el de Calvo Sotelo Sur, que se utiliza en el caso de escalas múltiples, y permitirá que los buques apaguen sus motores durante su estancia en la ciudad, evitando así las emisiones a la atmósfera. La concesión tiene un plazo de 32 años, de acuerdo con la oferta de la empresa adjudicataria.

Las obras incluirán la conexión con la red de distribución, un centro de transformación y conversión de frecuencia, torres de conexión en ambos muelles, una red de media tensión subterránea, dos vehículos gestores del cable eléctrico que permiten el suministro simultáneo en ambos muelles y demás instalaciones, equipos y sistemas.

El principal criterio para seleccionar al concesionario, con un 40% de puntuación, ha sido la estructura tarifaria y las tarifas máximas propuestas para la prestación del servicio, de forma que resulten atractivas para las navieras.

El puerto de A Coruña será uno de los primeros de España en ofrecer energía eléctrica a los cruceros. Así, aumentará de forma significativa su competitividad en el sector, dado que las navieras están realizando una apuesta firme por la sostenibilidad y valoran en alta medida disponer del OPS, para el que se están adaptando la mayoría de los buques. Cerca del 60% de los trasatlánticos ya están preparados para utilizar el servicio en los puertos, y este porcentaje crece cada año.

La Autoridad Portuaria busca de esta forma favorecer las escalas de cruceros en A Coruña, que considera "muy beneficiosas para el conjunto de la ciudad". El impacto económico se calcula en 40 millones de euros al año, atendiendo al gasto directo de viajeros y tripulantes y a la repercusión en empresas de servicios portuarios y turísticos, comercio, hostelería, transporte y seguridad, entre otros.

Las obras de mejora en el muelle de Trasatlánticos para adaptar su estructura y sus defensas al tamaño actual de la flota, por otro lado, están muy avanzadas. Con una inversión de 1,3 millones de euros, incluyen la habilitación de la canalización por la que discurrirá la infraestructura del OPS.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña también acordó otorgar a Hostelería Punta Langosteira S.L. una concesión para habilitar una cafetería- restaurante en el Puerto Exterior de Punta Langosteira, al mismo tiempo que mostró su satisfacción por el elevado número de propuestas que se han presentado al concurso internacional para elaborar el Máster Plan de Coruña Marítima.