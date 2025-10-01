Primer día de la tasa turística en Santiago: "La gente tiene derecho a vivir aquí"

La tasa turística comienza a funcionar hoy en Santiago con el sector hotelero crítico con su implantación, encabezada por Unión Hotelera Compostela quienes presentaron un recurso en contra ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la semana pasada.

A muchos turistas que visitaban la capital gallega, esta implantación les ha pillado por sorpresa. "No sabía que se implantaba hoy", comenta Cristina, una madrileña que peregrinó hasta Santiago. A su compañero, David, esta tasa "me parece mal".

”Al igual para turistas internacionales lo puedo llegar a entender porque no colaboran tanto en la recaudación de los impuestos nacionales, pero nosotros ya pagamos mucho cuando venimos aquí”, lamenta.

Colas en la entrada de la Catedral de la Praza das Praterías Quincemil

Con esta normativa, los turistas que visiten la capital gallega deberán pagar un impuesto a su estancia que irá de 1 a los 2,5 euros por día, con un límite de 5 pernoctaciones y a partir de la sexta jornada ya no se aplicará el pago de este tributo.

"Si es se reinvierte no lo veo mal"

Sin embargo, hay otros visitantes de la ciudad que no ven con malos ojos la implantación de una tasa. “Con una tasa tan pequeña no creo que baje el turismo", comenta Borja, de Barcelona.

"Simplemente creo que será recaudatorio y si se reinvierte en infraestructuras y turismo no lo veo mal", añade. Su amigo David, de Madrid, comenta que "si va a una hucha en la que están todos los mismos impuestos y luego hacen lo que quieran pues no, pero para medidas específicas de turismo lo veo bien".

Verónica, Juani y Paqui, tres murcianas de visita en la capital gallega, opinan que "si es para recuperar y cuidar el patrimonio no está mal, aunque ya pagamos mucho por todo”.

Inma, Carmen, Claudia y Marisel, de Sevilla, no "ven mal" este impuesto. “Hay que ver el equilibrio entre lo que es la tradición y continuar tu vida, la gente tiene derecho a vivir aquí”.

"Vivimos en Sevilla, que también está super gentrificada, y te sientes fuera de la ciudad. Cuando vas al centro está todo lleno de turistas y los precios, desorbitados, también son para turistas. Cualquier sitio histórico parece que es solo para los turistas, así que cualquier medida para relajar la afluencia turística no la vemos mal” añaden.

Foro de Turismo Sostenible

Se estima que este impuesto recaudará unos 3 millones de euros anuales, cuyo 80% irá dirigido a acciones para mejoras en la ciudad y para un turismo sostenible, que respete el patrimonio de la ciudad y que integre la vida de los vecinos con los flujos turísticos.

El seguimiento de esta recaudación lo llevará a cabo un Foro de Turismo Sostenible que se creará los próximos seis meses y formarán parte de él agentes relacionados con el sector turístico, así como sociales, vecinales y territoriales.

Sus funciones serán las de asesorar sobre cuestiones relativa a la aplicación del impuesto, llevar a cabo un seguimiento permanente y aprobar, anualmente, un informe de evaluación del impacto de la tasa.

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, tras la aprobación de la normativa que regulaba la tasa, exponía que era "un día crucial para el futuro de los vecinos de Compostela. Esta corporación tiene en sus manos dar un paso decisivo que en la práctica implicará comenzar a equilibrar los costes que generan la actividad turística en la ciudad".

Peregrinos en la Catedral de Santiago Quincemil

El sector hotelero en contra de su implantación

"En principio nadie se está quejando, pero a lo largo de la tarde cuando aparezcan más peregrinos y le diga que tienen que pagar un euro más seguramente reciba quejas", comenta un recepcionista de un albergue a escasos metros de la Catedral.

Otro recepcionista de un hotel de tres estrellas cercano al casco histórico de la ciudad se queja de que la tasa "no sirve para nada". "Los turistas que duermen en hoteles o pensiones ya están pagando unos impuestos, también dejan su dinero en la ciudad, comiendo, yendo a una lavandería o tomando un café. Sin embargo, los que bajan de un autobús a hacer una excursión y ensucian la ciudad no van a tener que pagar nada".

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denegó ayer el recurso solicitado la semana pasada por la Unión Hotelera Compostela (UHC), apoyado por un informe de la Universidad de Santiago de Compostela de los que son autores los profesores Miguel Ángel Vázquez Taín y María Bastida.

Desde la UHC denuncian los “perjuicios económicos” que puede tener la implantación de esta tasa. “Nos referimos a los gastos de la implantación como la adaptación al programa informático, administrativos y contables, para el sector, pero también creemos que va a perjudicar la imagen, ya que hay reservas hechas con anterioridad a la implantación y que verán modificado su precio”.

Para la entidad no es necesaria la aplicación de una tasa turística en la capital gallega, algo que “lo confirma el informe elaborado por la Universidad de Santiago y firmado por los profesores Vázquez Taín y María Bastida”.

“Además de ser una medida que no resuelve el problema del ‘sobreturismo’, ya que el recargo graba a quien pernocta, pero no al excursionista, el informe pericial determina que no hay déficit fiscal derivado del turismo que justifique este nuevo gravamen”, explican desde la organización.

A pesar de todo, desde la entidad afirman que sus alojamientos asociados están preparados para aplicar la tasa turística para todas aquellas personas que pernoctan en ellos, “cumpliremos la ordenanza” aseguran.

El recurso en el contencioso sigue activo y hay que esperar al juicio y a su posterior sentencia que determinará la legalidad de la ordenanza.